自由廣場》藥師人力問題／醫藥分業單軌制是解方

◎ 沈采穎

有醫師建議相關單位思考藥事人力狀況解決方案，筆者認為醫師所提之第一及第二項有關提升藥學科系教育品質及考照執行細節，確有檢討必要；但第三項有關處方箋釋出與調劑，應處方交付病人，基於尊重病人自主權，醫療體系應提供適當場所讓民眾選擇至何處取得藥物；因此，應該是醫師要與民眾、藥師溝通共議；通常，處方箋釋出的醫師，會把常用用藥品項給藥師，請藥師備藥以利後續之調劑與諮詢服務！

至於第四項建議提及所謂「錄取率過低」假設情形，並不會直接導致民眾無法領藥也不會影響民眾取藥權益；畢竟藥事人力是以整體執業登記之藥師為考量；所謂「於藥事人員匱乏地區可開放醫師得以自行調劑」這個主張反倒突顯撰稿醫師認為不須聘僱藥師就可解決給藥流程，卻忽略藥師專職不只是給藥而已！此因並非藥事人員匱乏，而是診所聘不到藥師（也可能與薪資與聘任條件有關）。

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OECD會員國平均每萬人口有8.6位藥師，台灣則有13位（2020年度，衛生福利部統計），高於OECD國家平均值許多，所以台灣並無藥師人力資源匱乏等問題。要解決藥師人力荒，「醫藥分業單軌制」就可有效解決。因醫院、診所不願釋出處方，以致處方過度集中在醫院、診所，藥師過度操勞待不住；而藥局處方量不足，亦無法提供好的收入環境給藥師，藥局招人亦不易。醫院釋出慢性病處方箋（含第一次的處方箋），讓醫院的藥師專注於住院及重症病人的用藥評估及安全，這樣才能讓病人健康的老化！

藥師沒有不足，而是環境不良，以致待不住、留不住。醫藥分業單軌制，讓處方回歸社區藥局，平衡專業各司其職，當然還須提高專業給付，讓全體醫事人員都有合理報酬，而非以量取勝。

（作者是中華民國基層藥師協會理事長）

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