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自由廣場》致黃珊珊立委

2024/06/18 05:30

◎ 陳韋如

黃珊珊立委您好：

我是內湖區居民，想向您喊話，請您本著法律人的專業、資深民代的正義，在本週五的覆議案投下贊成票，或者不要出席！讓這部不倫不類的惡法可以重新回到立法院討論！

原因有三：

首先，您是台大法律系畢業並持有律師執照的專業法律人，我不相信整個立法過程與法案內容，您個人毫無疑慮！上百位律師與法律學者的連署已充分說明疑點，難道您想留下記錄，初任立委所通過的第一個大法案就是這種水準嗎？

其次，某涉及潛艦洩密案的立委在選前就聲稱，潛艦國造是她當選後必查的「弊案」，您敬愛的哥哥黃曙光將軍雖已卸下後續潛艦製造的職務，若依這部惡法授權，立法院大可藉查弊案名義，召相關人士到院聽證、繳交資料且不得拒絕，甚至還有罰則。我個人非常尊敬黃曙光將軍，如果有一天他無端被立委調查，我會非常心痛。

最後，兩年後您是有機會再挑戰首都市長的，眼看民眾黨從一月大選結束的高支持率，到二月立委上任後一連串的荒腔走板，民調直直落，貴黨總召與時代力量的過往已不是新聞，您稍微了解一下就會發現，他正在用同樣手法裂解民眾黨。您若持續與他同進同出，真是辜負投票給您與貴黨的選民。我期望您對自己多一點信心，您曾是地方選舉有成的民代，他卻是連汐止區立委都不敢挑戰連任的人！被拖下水，您不會覺得冤枉嗎？

最新民調有六成民眾贊成覆議案，基於我對您尚有期待，希望您本於良知，好好思考這部法案對國家、對個人的各種利弊得失。

祝福您！

一位內湖區居民敬上

（作者是全職媽媽 台北市民）

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