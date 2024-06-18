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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚亞洲問題在中國 中國問題在習近平

2024/06/18 05:30

◎ 王景弘

除非兩國斷交翻臉，外交官不致於公開批判自己駐在國的元首，但美國駐戰狼國大使柏恩斯破例，公開砲打習近平，明指雙方合作關係消失，問題都是因為習近平當家。

他明言鄧小平、江澤民、胡錦濤掌權時，美中關係都沒有問題，而今美中合作的機會已不復存在。習近平主政，中國的行為大變，它咄咄逼人，蔑視小國，圖謀亞太，甚至世界霸權，對內高壓統治。

柏恩斯在華府亞洲協會演講，譴責習近平自我膨脹，誤判美國、日本、德國、歐盟和北約的實力，妄稱所謂「東昇西降」，對美國要求對俄羅斯禁運國防工業零件置諸不理，這是雙方關係的嚴重問題。

公開對習近平嗆聲，柏恩斯不是第一個。美國兩黨的共識是，美中關係的問題出在習近平的中國。拜登去年在舊金山與習近平會談後，甚至公開稱習近平是「獨裁者 」。

拜登迷信個人交情，自認與習近平是「老友記」，如今嗆習是獨裁者已不尋常，六月初接受時代雜誌專訪，更稱沒有任何國家領袖願意與習近平交換位子，「因為中國經濟處於崩潰邊緣。有人說中國經濟在蓬勃發展，那是胡扯！」

拿「鄧江胡」對習近平叫陣，重點在把中國內外亂局的責任歸責於習近平：改革與開放停頓，壓制加劇；違反承諾尋求霸權，企圖在南海、東海、台海以武力改變現狀；不勸止俄羅斯侵略烏克蘭，反助長俄羅斯侵略。

美國不讓習近平藉機煽動民族主義，把箭頭對準習近平個人的乖張，要中國人民瞭解，「他們的習近平」才是讓中國陷入困境的麻煩製造者。

經過半個世紀，美國人總算認同「亞洲問題在中國」，而中國問題在習近平，台灣的馬英九之輩卻假和平之名，凡事怪台灣「挑釁」，荒謬的要台灣「相信」他們的習近平，這一小撮人才是台灣的問題。

（作者為資深新聞工作者）

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