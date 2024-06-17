自由廣場》雲林農民不安 張麗善執意赴中

◎ 林文彬

正當雲林縣民因國土計畫法實施在既（明年五月），擔心受怕土地權益受損之際，雲林縣長張麗善竟仍執意前往中國參加被統戰的海峽論壇，著實令人失望。

針對國土法雲林縣部分的疏忽，雲林縣府不僅未好好說明，反把責任通通推給中央，為消除農民怨言，還大言不慚地藉口為民爭取對地補償金，與增加建蔽率、容積率等民粹式就地喊價，譁眾取寵地轉移、規避地方政府未能做好規劃的責任。

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事實上，農地劃設背景大不同，二○○○年屏東縣已將特定農業區調整為一般農業區，而非國土法實施後才作劃設，這意思是當時的雲林縣長張榮味怎麼沒有注意到呢？而二○二一年則是縣長張麗善送審的版本，為什麼又應注意而未注意呢？結果，現在準備上桌了，才喊著肚子痛、頭痛、神經痛，百病齊發，假裝可憐，讓農民不知所以。

國土法未盡地方之責 以錯養錯卸責

這種以錯養錯，推卸責任的態度和伎倆，就是沒有擔當。要知國土法是二○一五年馬政府時期通過的，其中的罰則及檢舉獎金等也都是國民黨的版本。

如今，換了位置換了腦袋，當時放火的人卻到處喊救火，作賊的喊抓賊。反之，雲林縣議會民進黨團為民眾權益，已與劉建國立委建請院長暫緩實施二至三年，好讓未及準備好的縣市，能充裕的做好評估與計畫。

大家想想，在台灣的民主天堂，可為自己的田地爭取權益，但在中國的專制獨裁體制下，根本沒有自己的財產空間。而張縣長在台灣不管真戲假戲，都可表演為民爭取權益，在中國行嗎？但她仍對中國情有獨鍾，可以不顧陸委會與雲林縣議會民進黨團的勸止。這到底是何居心？在台灣喊得漫天價響，就不知去中國要喊啥了，難道是為來日土地被收歸共產作嫁，妄想分杯羹嗎？

（作者是雲林縣議員、著有《78項議政白皮書》）

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