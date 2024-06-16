自由廣場》「助傅為虐」不顧鄉親 南投立委游顥失職

◎ 南投青鳥花路米

南投立委游顥是國會新面孔，本應以南投鄉親累積已久的民生需求為優先處理，例如：國民黨執政南投縣長達十八年，面臨廿五萬噸垃圾的清運及污染壓力、年初已有九鄉鎮邁入超高齡社會、全縣人口數持續衰退、房價卻僅次於雙北台中居全國第四高等問題。

游顥選前自稱「最有孝」，豈料二月就職至今，不僅「助傅為虐」，盲目力挺工程可行性和經濟效益皆零評估、零討論的國六東延案，甚至在南投困境未見曙光時，於五月底設立澎湖服務處──為什麼游顥要拋下南投鄉親，就職不到半年就把手伸到離島？援引李筱峰教授二○○一年文章內容：「過去每一個外來統治者或外來勢力要進入台灣之前，都會先占領澎湖」，荷蘭鄭氏如此，清日帝國更如是！試問游顥，南投鄉親將立法權托付給你，送你進入立院交通委員會，你不思為南投人爭取安全回家的路，卻力促拖垮全國財政的國六東延；不思如何讓南投成為宜居城市，卻汲汲營營為誰「欲奪台島，先攻澎湖」鋪路？

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再者，筆者苦思不解，身為竹山子弟的游顥，為何要響應傅總召的花東三案？除了三案的天文預算將排擠我國的國防支出，其財源皆賴「民間投資及國際主權基金」，在效益如此不明又風險極高的情況下，將會吸引或欲引來誰的資金？誰最想要打通台灣、直達太平洋並掌握海權？除了中共政權，還有誰會如此不計成本地謀取台灣？游顥種種背棄南投鄉親、密謀賣台的舉動，實為「不肖」立委！

懇請南投鄉親，一起負起公民責任，累積南投共識：反對游顥挺花東三案；反對游顥與民爭產，強修黨產條例；反對游顥提案中天復照；反對游顥繼續支持國會濫權法案。讓我們持續為全國監督並揭露游顥的失職及其危及民主國祚的不肖行為！

（作者為教育工作者）

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