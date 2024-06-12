「我們習近平」委員痛斥：「民進黨在議場內簡單粗暴把國會改革提案抹黑成黑箱、反民主，抹紅成國會香港化」，「以前納粹用，現在民進黨還在用，好像貼上共產黨標籤，就可以為所欲為、政治正確。」對於「我們習近平」委員的高論，有人反批是「叛國立委」。「我們習近平」委員，是否僅止這一位？想到就令人打顫。

跟此事相關，藍白合力通過擴權惡法，賴總統昨日已核可行政院所提覆議案，立法院會最快將於十八日表決。在此之前，傅崐萁便回嗆，如果覆議案沒有成功，卓榮泰要下台嗎？其實，屆時要行政院長走人，不必等他辭職，立法院便有武器。憲法增修條文有規定：「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職。」所以，要摘掉卓院長的烏紗帽，藍白立委綽綽有餘。然而，開槍小心後座力，行政、立法兩權，也有互相制衡的規定：行政院長若因此辭職，「並得同時呈請總統解散立法院」。果真如此，依憲法增修條文：「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院」云云。換言之，就是解散本屆國會，訴諸公民仲裁，提前產生下屆國會。

請繼續往下閱讀...

更絕的是，藍白多數的立法院，還有另一招：罷免總統、副總統。憲法增修條文有規定：「總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，即為通過。」依目前政黨板塊，立委三分之二同意的門檻應不易通過。可是，萬一通過立法院這一關，公民的投票只需雙半數即可，民進黨的風險不小。相對的，藍白擴權惡法，已經引起越來越多民意反彈，罷免國民黨立委之聲此起彼落，如果解散國會、提前改選，國民黨的席次優勢恐將難保。為此，國民黨應該會避免對卓院長開不信任案這一槍吧！

倒是，民眾黨沒有區域立委，八席皆屬不分區，無「法」罷免。萬一藍綠展開罷免大戰，民眾黨大可悠哉悠哉、隔岸觀火。值得未雨綢繆的是，假使走到「總統解散立法院」這一步，民眾黨不分區也會池魚遭殃。當然，有烏雲就有金邊，該黨也可以征戰區域立委。風險在於，二月以來，民眾黨、黃國昌淪為「傅隨組織」，已令小草心生不滿、社會觀感變差，政黨票可能比這次降低，而區域立委所需的地方組織仍未健全。對柯、黃而言，維持現狀最好。但這方面，民眾黨比較被動。

根據憲法本文，行政院移請立法院覆議時，「如經出席立法委員三分之二維持原決議，行政院院長應即接受該決議或辭職。」此一規定，在憲法增修條文大幅降低，「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」三分之二改為二分之一，同時，行政院長「接受該決議或辭職」也改為「接受該決議」而刪除「或辭職」。在這種情況下，卓院長的覆議被否決，亦不影響其續任院長。這樣的憲政設計，此時此刻僵局可期，政治衝撞在所難免。

國、眾兩黨，大選期間同倡內閣制，選後閉口不談。而藍白立委擴權修法，從根動搖了「五權憲法」、「增修條文」、「傾向總統制」的設計原則。於今之計，解決政治僵局，修憲（制憲尤佳）釐清爭議，應為可行之道。不論五權、三權分立、內閣制、總統制，皆宜循修憲正途，而非違憲修法，導致憲法機關之權力失衡。至於，此刻修憲，是否可能？猶記阿扁執政，朝小野大，仍能完成修憲，雖然利弊得失見仁見智。馬、蔡完全執政，卻乏修憲作為。可見，修憲時刻，立法院一黨獨大，未必是助力。而沒有「絕對優勢」政黨的情況，反有利於各取所需、互相妥協，可能出現修憲契機。當然，如果北京介入，又是另一種光景。

話說回來，前述「我們習近平」委員顯示，除了行政、立法之權力分立、權責相符，以及司法獨立之外，二三○○萬人組成之國家概念的再釐清，以及若干立委選區的席次與人口不成比例，衍生選民票票不等值、立委代表性落差等弊病，這次若有修憲之舉，不妨集思廣義予以矯枉。不論如何，朝野政治僵局，遵循國家大法的遊戲規則，即使難免憲法大決戰之陣痛，終歸是民主的勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法