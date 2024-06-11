自由廣場》主體性文教讓台灣穩如磐石

◎ 李川信

五二○賴清德總統就職演說，站穩台灣主體性，展現台灣走進世界，讓世界走進台灣的國家願景，更不卑不亢的宣示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，贏得絕大多數國人的肯定和支持。

中國為達成併吞台灣野心，以商逼政、外交圍堵、軍事威嚇、找尋政治及民間代言人，現在更用在野國會多數進行政變，癱瘓政府，步步進逼台灣，統媒及其協力政客到處誣衊我們販賣芒果乾（亡國感），其用意就是要瓦解台灣人的心防，但我們隨時隨地都要有危機意識，提高警覺。

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台灣半導體、AI產業鏈蓬勃發展，但不少業者及國人因欠缺邏輯思辨教育、本土文教的意識，無法辨析認知作戰假訊息，可能因誤解而葬送台灣未來。如何將邏輯辯證批判能力融入學科教育，強化並引導學生邏輯思辨能力，並加強教育台灣化，以台灣學為核心，有利主動學習，落實學習素養導向，形成國家的軟實力，是當今教育的最重要課題。培養新世代具備本土文化底蘊深厚的國民和敵我意識，才足以抵禦外侮，捍衛台灣的安全，台語俗諺：樹頭站乎在，不驚樹尾做風颱。

語言是文化的靈魂，廿一世紀是多語教育時代，語言的多樣性，必須建構友善多元語言教育政策與環境，以培養國民本土語及國際語能力。為落實國家語言發展法，台灣人有權要求母語的延續。期待AI內閣成立本土語言AI學習資源庫，國家語言研究與發展中心應優先考慮設在使用台語比例較高的南部，讓台灣母語扎根傳承，以挽救母語消失的危機。

台灣是海洋國家，擁有南島文化瑰寶，作為發展觀光文創的亮點。台灣先民數百年來抵抗外來統治爆發的可歌可泣事件，都值得寫成故事、小說、劇本，拍成影片，使國人產生關鍵性的共鳴。我們期待國家投入更多的資源，培育優秀的藝文、影視、文創人才，以展現文化立國、文創大國的雄心。

對中國「入島、入戶、入腦」的文教統戰威脅，我們要嚴肅正視，提出一套完整的文教反統戰略，形成抵抗入侵的防火牆。台灣面對強權欺凌威脅，站穩民主同盟的腳步，國人團結一條心，打造韌性台灣的國家品牌，主體性的文教，讓台灣穩若磐石，讓台灣聲勢浩浩航向世界，也把世界帶回台灣。

（作者是北社社員、台灣社社長）

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