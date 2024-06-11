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自由廣場》提振台灣母語之我見

2024/06/11 05:30

◎ 黃彩玉

語言是人類溝通最重要的橋樑，當你在國外聽到有人講台語，很自然的就會有一種親切感，此時本來互不相識的人很可能就成為你的好朋友，例如：我在美國參加當地老人活動中心的活動，就是因為講台語而認識了許多長居國外的台美人，因為語言相通我們就很自然地成為好朋友，多年以來經常連絡。

根據個人學習日語的經驗，我的日語老師是日本人，在台灣當日語教授，他的教學方法從第一節課開始，就是很技巧地將生活化的句子傳授給學生，而且要同學一起唸，然後一個個的發問、對答，很快地大家就在練習之中學會互相問答，達成講話的目標，因此大家很自然地就學會運用日語會話了。

我曾參加芬蘭舉辦的世界童軍大露營，來自世界各地總共有一萬多人參加的世界童軍大露營，當然是以英文溝通為主。露營結束之後，在當地的接待家庭又住了很多天，他們家有三個小孩，但我跟他們的小兒子講英語時，他聽不懂，他媽媽告訴我，「芬蘭人的家庭在家裡都用母語交談」，小學一、二年級只教芬蘭語，「三年級才開始學英語」，但是因為是生活英語開始學習，所以小學五年級的學生，在營地已經可以用英語跟我們聊天了。

如何讓年輕人學會使用台語？目前一個星期只有一節課的母語教學絕對是不夠的，個人期盼編寫教科書的教授學者能協助家長，讓我們能簡單入門，從實用性的生活會話方式開始，才能學以致用，提升學習的動機與意願。譬如：

一、用羅馬拼音教學，無論教學或自學都很方便。

二、字形、字義必須要統整、清晰、明確，不能像目前的台語歌曲，或有些人寫文章也只是隨意放進一個「同音」字，根本失去原意，是非常不好的現象，寧可用羅馬拼音去補文字之不足，也不要隨便填一個「同音」字應付。

三、課程內容生活化，剛開始多練習會話，才能引起學習的動機，增強講話的信心，提升語言溝通的能力。

四、童謠有其歷史的意義與樂趣，可以編輯在音樂課本裡，增加學習的樂趣，若編在一般課文實在不實用，很難發揮學習的效果。

朋友的女兒嫁給羅馬尼亞人，她先生在小孩子出生之後堅決教小孩學習羅馬尼亞語，影響所及，她也決定教小孩使用台語、華語溝通，現在這孩子可真厲害了，很自然地學會父母兩方的母語，遇見祖父母時，全家人很開心的享受天倫之樂，至於英語，簡單啦！到學校老師教就會了。

（作者是退休教師）

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