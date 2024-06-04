自由廣場》落實三權分立／讓國會改革鬧劇變喜劇

◎ 林逸民

國民黨、民眾黨「為反對而反對」式的所謂國會改革，抄襲過去民進黨許多提案法條，囫圇吞棗再瞎改一小部分，又急就章要馬上通過，這種做法只想把總統、部會各級官員，甚至看不順眼的人民，通通叫來國會讓他們臭罵、罰錢，以重回黨國時代的舊日榮光：走路有風、人人都來巴結、敢得罪就必定報復。

過去的林佳龍版本規定答覆質詢不得超過質詢範圍、非秘密事項不得拒答，如今卻加入「反質詢」等不確定概念，機密問題拒答須經主席同意否則即構成藐視國會。林佳龍版本的調閱權，現今在野黨卻擴張至「強迫人民必須出席證言」，這是人民最疑慮進而反對的部分。國會多數即可隨意定義弊案、「與案件相關」與否，人民無權拒絕配合調查，連一般司法調查的緘默權都沒有，這種胡亂立法，凌駕行政、司法，打亂三權分立，更侵犯人權。

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所謂國會改革已成大鬧劇。美國建國之初，也曾發生因政治惡鬥，亞當斯兒戲般一口氣任命大量「午夜法官」，任命書簽發不完，繼任的傑佛遜大怒拒絕簽發，引發「馬布里訴麥迪遜案」(Marbury v. Madison)，事件起頭雖是鬧劇，結局卻是奠定了美國三權分立的基礎。

台灣國會改革的鬧劇，也可變成喜劇，實現「三權分立」。當前所謂中華民國憲法，沿用孫文胡亂發明的所謂「五權分立」，世界民主國家三權分立制衡是已成熟的最佳機制，孫文偏要突發奇想，明明主張掃除一切傳統，卻又敝帚自珍的把科舉、御史的歷史陳跡當成寶，硬要加上考試院、監察院。

其結果，考監兩院形同闌尾，立法權則缺少監察權力，成為這次在野黨主張國會改革的藉口。面對在野黨這種說詞，最好的方式，就是如綠營立委所聯合提出的，既然國眾兩黨主張恢復立法權的監察職能，那就順水推舟，好好修憲，回歸清楚明瞭的三權分立。

國眾兩黨面對質疑，總說國會改革是民進黨長年以來的主張。而民進黨真正的徹底國會改革主張是回歸三權分立，既然國眾兩黨如此配合，理應不能反對才是。當然如此，民眾黨的黃國昌第一時間只能贊同，國民黨則騎虎難下，要廢不廢難以啟齒，只能提出語焉不詳的「四點倡議」。

反而是民進黨的總召柯建銘帶頭反對，柯建銘長年爭議不斷，之所以仍委以大任，是希望他在只差些微席次的國會中，能發揮政治手腕，挖在野黨的牆角，卻迄今全無發揮，一席都挖不動，反而在重要表決時以陪同將卸任行政院長陳建仁為由就缺席，如今綠營立委的三權分立提案，不僅是議事攻防的最佳反制，更是促成修憲回歸正軌的良機，總召不全力推動，卻反而阻擋，人民恐怕要問：身為資深民進黨從政黨員，總召是否忘記了民進黨創黨的初衷？

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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