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自由廣場》台灣民主之亂／國會容許不堪入目的黨「鞭」？

2024/05/30 05:30

◎ 陳志龍

立法院的「土法煉鋼」造成嚴重的體系問題，導致此「鋼」成分堪虞，犖犖大者如下：

一、應該廢黨鞭，讓所有的立法委員活起來！

來源探索：A．憲法：第62條：「立法院為國家最高立法機關，由人民選舉之立法委員組織之，代表人民行使立法權。」。第63條：「立法院有議決法律案⋯⋯」

B．立法院組織法第1條：「本法依憲法第七十六條制定之」第2條：「立法院行使憲法所賦予之職權」

C．立法院職權行使法第1條：「本法依立法院組織法第二條第二項制定之」。第69條︰「黨團協商會議，由……黨鞭出席參加；」（規定在第12章 黨團協商）。在此69條出現：粗糙不堪入目的「鞭」！「黨鞭」用語，即狩獵活動中「獵犬管理者（Whipper-in）」，議會政治於1772年首次出現此詞。黨鞭搞出強制行為，已構成刑法第304條強制罪。被強制的民代，失去其主體性！廢黨鞭才能釜底抽薪，使「人人平等」；而不再是17世紀、18世界的暴力國會。

二、怪獸「泣」法院（立法泡了水=泣法）全亂了套、紊亂了「法系統」！竟然破壞「權力分立」的民主法治大原則，自認可「箝制其他公權力」，凌駕人民之上。

三，沒有整套、沒有系統的「立法學」的「規範法」，引為憾事！關鍵在於：沒有一整套的「立法學」思考。法律規範的4大系統：實體法、程序法、組織法、執行法，各有所司，分門別類，按照系統而為立法，才不會便宜行事，亦不會亂踩領域。立法學，其目的是制定合理標準化，標準設計的標準、準則和說明。在內容層面，係有關以社會科學視角、規範的有效性與其效果的系統考慮。包括「影響評估」（GFA）；「實質性立法 」；是一門審慎具體的法律學門。

四、掏空民意的「組織法」的次級法：「職權行使法」：「由上而下」，由「黨鞭」、「不分區」的「上層」，箝制分區、民選的「下層立委」！導致「由下而上」的民意全被掏空！

五、定位：《立法院職權行使法》，比「立法院組織法」還不如，其僅係組織法性質的「下位法」。

六、所謂「立法院國會職權5法」，其實就是「立法院」「組織法」的次位法《立法院職權行使法》。

A．藐視國會。而是他人對立法院的「不尊重行為」。涉及新的概念「立法違法」，則是相關「實體法」的規範。

B．立法院對重大事項的調查權與調閱權、舉行聽證會權利。應該另定「程序法規範」，不容落個不倫不類。

C．總統至立法院進行國情報告。此涉及「憲法層次」規定，應在「憲法」予以規範。

D．人事同意權。更是「實體立法規範」！

E．正副院長記名投票制。憲法第129條所規範的範圍是，對於「人」的選舉通常是採「無記名」的秘密投票。

七、墮落源自於懶惰。對此，應勇敢對抗「異化」。「引用1772舊制度」，造成民意的脫離。立法院，內部形成「不可控制」的「黨鞭」怪獸。為了民主的長治久安，要重視立法院的「立法專業問題」，不容搞「違章建築」，破壞「民意代表」的「人格獨立性」，更不容「舊醬缸的幽靈」出現在當代的法規範制定上！

（作者是前台大法律學院教授，德國法蘭克福大學法學博士）

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