自由廣場》「反質詢」定義根據「判例」？ 早成絕響啦！

◎ 莊宇森

立法院會已二讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，規範不得「反質詢」。綠委吳秉叡質疑，「反質詢」定義不明，這樣的條文是很危險的。外媒提問國民黨「反質詢」明文定義為何？藍委吳宗憲僅回應：「立法完成後會再跟人民做交代」，引發社會熱議。就此，吳事後致歉，說意思是指法律設立完成後產生「判例」，才能綜合報告。

〈最高法院判例選編及變更實施要點〉係依《法院組織法》第五十七條規定訂定之，可知該要點係最高法院選編判例之法律依據（謹按：係依《法院組織法》第五十七條規定所訂定之「法規命命」）。該要點第六點固明文規定：「依本要點選編及變更之判例，應予公告，並報請司法院備查」。然而，該要點既已於民國一○八年七月四日廢止，則自民國一○八年七月五日起，再不可能依該要點之規定產生任何「判例」，至為明確。

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據悉，藍委吳宗憲具廿年檢察官資歷，先後擔任過重大刑案、國土保育、公訴、緝毒、金融等專組檢察官，有十一年偵辦肅貪經驗。除律師資格外，並具有法律、會計、工業工程等三碩士學位。由是，就他對法律認知，斷不可能不知〈最高法院判例選編及變更實施要點〉已於民國一○八年七月四日廢止，隔日起，「判例」已成絕響。

立委吳宗憲既明知自民國一○八年七月五日起再無出現「判例」之可能，竟誆稱：「立法完成後會再跟人民做交代」係指「法律設立完成後產生『判例』」！也就是說，《立法院職權行使法》所稱之「反質詢」，係由民國一○八年七月五日後再不可能出現之「判例」定義之。觀諸立委吳宗憲此種說法，無非是欺騙不熟悉「判例」之法律定義之一般民眾（甚至是立委）。嗚呼！此種立法品質，實令人無言以對。

自民國一○八年七月五日起再不可能出現「判例」，在欠缺「判例」之情形下，又由如何能依據「判例」歸納出「反質詢」的定義呢？

（作者為能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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