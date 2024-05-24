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自由廣場》當中央民代訕笑街頭民意

2024/05/24 05:30

◎ 秦靖

立法院廿一日持續上演「國會擴權」法案的表決攻防，當晚場外聚集超過八千人抗議國民黨與民眾黨「黑箱作業」違法濫權。曾為太陽花戰友的民眾黨立委黃國昌聽到人數，大聲訕笑，輕薄地叫直播網友不如看他的俊俏臉龐；「違停立委」徐巧芯更是笑到拍桌對，人數嗤之以鼻；愛賺政論節目通告費的葉元之更在鏡頭前放聲大笑。

到了當天深夜十二點，立法院周邊中山南路、青島東路、濟南路擠滿超過三萬人的抗議民意，這些人「自發性」上街表達不滿，有什麼好笑？當藍白兩黨蠻橫推動「藐視國會」罪，假改革之外行集權之實，卻對直接民意鄙視訕笑，台灣人，你不怒嗎？

藍白兩黨甘冒民意大不諱，執意推動國會擴權法案，很難不讓人聯想背後恐有中國交付「亂台」、讓賴清德政府寸步難行的任務。更因藍白兩黨面對民意怒吼時皆以訕笑回應，甚麼都不怕的行徑，民意反撲的浪潮洶湧恐難避免，民進黨立委諸公應提前因應，而警力亦須事前教育，莫成為打壓民意的拳頭部隊。

廿四日星期五晚上，拜託路上別塞，讓憤怒民意就像摩西分紅海般壯觀，隔天免上班，就讓民主聲音響徹立院周邊。台灣人民拒絕國會豬仔議員集權亂台，更拒絕「台灣香港化」。唯有民意的聲音巨大達到震懾藍白兩黨立委，巨大到藍白兩黨立委心生戒懼，他們才會真正尊重民意，收斂那瞧不起台灣人民的訕笑聲。

（作者是教育工作者）

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