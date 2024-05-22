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社論》台灣離「成熟民主」還有一段路

2024/05/22 05:30

有人認為賴政府是雙少數，總統選票未過半，藍白佔國會多數。老實說，所謂的雙少數，完全未損賴政府依憲法、法律規定當選的合法性。換言之，賴政府未來四年的權力，不會只有四十％，而是一百％。有人堅稱，六十％沒有授權賴政府，「在野獨裁」理直氣壯。其實，這是對民主理論的誤解。民主選舉，同時是對遊戲規則投下贊成票，六十％沒有投給賴蕭配者，因為對遊戲規則投下贊成票，所以也就授予賴蕭配以最高票勝出的合法性，這不是區域、不分區立委席次些微落差所能否定的。

這次大選過程，藍白合大有機會勝過綠營，藍白不合則綠營反有勝算，即使無法過半。那段時間，焦慮的藍白策士，有主張內閣制的，有主張總統二輪投票的，不過，那些人也都知道修憲門檻極高，而且一旦啟動修憲充滿不確定性，不知道會生什麼枝節。不論如何，朝野之間，行政立法之間，再怎麼也有憲法規定的權力分立。然而，二月以來的立法院，藍白由分而合，民眾黨又有柯黃雙頭馬車，兩黨以改革之名違憲擴權，其侵壓行政權若得逞，處處掣肘賴政府，倒是正中北京下懷，且摧毀台灣民主長城。事態發展，包括AIT前處長司徒文、楊甦棣都加入國際政學界連署聲明，關切立院亂象。

「經濟學人」發布的二○二三民主指數，台灣的民主，在全球排名第十，在亞洲排名第一。雖然政商界有人說：「民主不能當飯吃」，「中國官員素質比台灣政務官好」，但台灣人民頭腦很清楚。經過兩蔣外來、威權統治，台灣人民好不容易變成頭家，為什麼要跟專制中國融合？難道要倒退到「愛國者治港」，現有的權利都要被沒收？中國的反獨促統，藍白的同屬一中、兩岸一家親，在台灣的政治市場，消費者都相當有限，根本不需要理論來解釋。藍白，每逢選舉，老是佯裝愛台灣，這就證明他們也心知肚明，自己的支持者多數並不支持「促統」。這不是「台獨」有多大的能耐，而是「民主」的吸引力使然。

一九八八之前，兩蔣毛鄧皆屬一黨獨裁，國際取捨沒有道德壓力。當然，西方領袖也有其犬儒毛病，瞧不起蔣氏這個小獨裁者，卻仰慕毛氏那個大獨裁者。從尼克森到卡特，遑論華府為數眾多的中國政策官員，他們紛紛到專制中國「朝貢」，輕易被毛、鄧的「獨裁魅力」征服。改革開放之後，中國經濟因西方挹注而崛起，西方政界又轉而被利益所惑，決策、論述處處迎合中國，以圖卸任後充當跨國企業掮客，典型人物便是這種官場現形記的始祖季辛吉。而從毛澤東到習近平，早已看出不少「洋鬼子」罹患「幼稚病」。

台灣，也不乏「幼稚病患」，大體上有兩種，一是外來政權的近親繁殖，一是斯德哥爾摩症候群。他們沐浴在民主時代，但缺乏頭家的主體意識，他們怯於「相信台灣」，勇於「臣服中國」，表現出來的無非是：不要挑釁中國，儘管挑釁來自中國。一句話，息事寧人換取和平。問題是，即使委曲求全，不僅求不了全，還被對方當作貪生怕死，於是不斷軟土深掘，非得讓你委屈到趴在地上不可。九二共識，從所謂的「各表」，乃至「自表」，最後「不表」，便是「幼稚病」的常見症狀。

五二○前夕，新加坡，李顯龍交班黃循財。星、台，李光耀、蔣經國，曾有交集，都認為威權體制有助於經濟發展。不過，與日本、韓國類似，台灣走上民主之路，脫離了那種亞洲價值觀。往南，菲律賓、印尼、印度，仍屬不確定的民主。一直到澳洲，才觸及西方民主的邊緣，但它也飽受中國介入。台灣，鄰近全球最大專制國家，主權、安全威脅不在話下。近年，台海和平穩定，引起西方高度關切，癥結點便在於，這是民主與專制板塊碰撞最為尖銳，且極可能因此引爆總體戰之處。台灣成為必爭之地，係因它在兩個陣營的力量對比動見觀瞻，堪稱全球民主未來的山海關。

話說回來，從內部觀察，台灣的民主，也充滿不確定性。從中央到地方，處處可見外來、威權統治的餘韻，尚未獲得轉型正義的清理。可以想像，一旦親中政黨執政，許多第三波民主化國家退潮的現象，不無可能發生在我們眼前。就此而言，日益習慣民主而對鞏固民主漸失警覺，乃是專制中國來襲、全球性議題衝擊之外的內憂。民主化已三十餘年，三次政黨輪替，五位民選總統，但我國離「成熟民主」還有一段路，國人切勿躊躇滿志。

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