自由廣場》不只是六四 ／一場以台灣為前線的民主聖戰

◎ 曾建元

再兩個多禮拜就逢六四，三十五年前，1989年6月4日凌晨，中華人民共和國中央軍事委員會主席鄧小平下令中國人民解放軍鎮壓全國各地民主運動。解放軍不僅開進了北京天安門廣場，坦克輾壓碎無數中國人的身軀和希望。

中國共產黨對中國人民的迫害和殺戮，六四不是第一起，也不會是最後一起。人們知道六四，是因為整個運動發展與終結的過程，都毫不掩飾地暴露在電視螢光幕前，震驚了全世界。以軍隊對付手無寸鐵的人民，意味著這個國家視其人民如讎寇如草芥。自此，這個國家用盡一切方法要掩飾它的罪行，無論是除去人們的記憶，或是論證殺人的必要，它還要壓制和消滅所有的異議與反抗，用一切跟著黨和中國不能亂等鬼話洗腦人民，目的就是為了要維護它的暴力統治和壟斷利益。

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隨著電子科學技術的發達，中華人民共和國如今打造出數位極權主義的完美獨裁型態，通過鋪天蓋地的電子監控系統，搭配信用數據檢查和網路資訊的關鍵詞過濾，企圖形塑出習近平新時代中國特色社會主義意識形態教化的順民。

民主台灣的存在和壯大，是上蒼對中華人民共和國暴政無聲的揭露與控訴。在自由香港因國家安全法制實施而淪陷之後，台灣是全球華人社會中文世界保存和發表有關六四及中國共產黨真實歷史的最後堡壘。這裡有一群人，用國防和憲政法治捍衛他們的自由、民主和主權，他們也以事實證明，中華文化與普世價值可以相互印證和融合，道德良知、公共倫理和公民社會的結合，可以使公共事務在國家內外獲得更好的治理。

三十五年前，台灣人為六四鎮壓感到悲憤，當時台灣猶在實施動員戡亂，我們對中國人民的遭遇感同身受。中華人民共和國宣稱大國崛起後，不少台灣人糾結於國族主義，不知該怎麼看待六四，卻不知七十多年來，中華人民共和國無時無刻無不想要併吞臺灣，海峽西岸對向台灣的各種武器，可以讓台灣毀滅好幾次。中華人民共和國就是利用民族主義綁架中國人民敵視蔑視台灣民主，也利用民族主義離間兩岸人民感情，誘使台灣自絕於國際公民社會。

鎮壓六四的那個政權，始終是我們國家的最大威脅，我們紀念六四不是為了中國人，而是在提醒全體臺灣人民和受中國霸權擴張與專制壓迫的各個民族和國家，要居安思危，協力互助。保衛臺灣，不僅是為了臺灣人的安全與幸福，也在維護東亞區域和平，更在為人類守護民主人權等普世價值所支撐的文明秩序。

紀念六四，不只是為了六四，也是為了所有在中國大陸歷年政治運動中的犧牲者，以及為了挽救屈從於權勢和利益的所有受困的人類靈魂。藉由國際性的六四紀念活動，我們要召喚臺灣人的使命感和責任感，要為臺灣的自由與獨立而奮鬥，更要起身團結所有反專制反殖民反侵略的中外力量，邀請他們與站在民主國家前線的臺灣人們，並肩作戰。

（作者是台大國發所法學博士、央大兼任副教授、華人民主書院協會常務理事）

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