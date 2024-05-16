自由廣場》中共特工滲透／海外520活動 慎防國安漏洞

◎ 蘇拾瑩

台灣新總統將於五二○就職，全球歡慶，同步舉辦慶祝晚宴。

於此同時，中共特工也全面出動，盯緊各地的慶祝活動，利用台灣人歡慶下的可能疏忽，準備大肆滲透，收割一批情報成果。

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澳洲ABC台旗下的Four Corners節目近日推出一系列中共特工在澳洲的報導，讀之令人細思極恐。這些特工利用海外中國領事館及一些如和統會的民間社團為掩護，蒐集情資送回中央，對海外異議人士進行監控及各式騷擾。

正值台灣人在海外舉辦五二○慶祝活動，也自然成為中共情報組織的一塊肥肉，或滲透、或蒐集情資，全面撒網，無孔不入，海外台灣圈不可不慎！

海外台灣圈舉辦五二○晚宴，不僅台僑參與，也歡迎當地外國朋友一起同慶，當然也包括中國朋友在內。只是中國背景人士，誰是朋友，誰是敵人？實在不好分辨。

如果是回台參加五二○活動，那是必須經過一道資格審查程序的，證照核實是起碼的必須。但是在海外，這道程序一般就免了，因為晚宴係由社團僑領負責認桌，台灣僑界說大不大，人們彼此知根知底，人臉與名字就是證照。

但若對中國背景人士也如此不經審查就放入，那會形成國安漏洞。極可能一不小心放進了一些中國粉紅，或粉紅的朋友。

以雪梨台灣圈的五二○晚宴來說，由於有熱心僑領願意出錢大請客，業已引起一些中國朋友的騷動，紛紛打聽該走什麼門路免費參加。

但是誰能識別這些中國朋友的底細？他們意識型態如何？可不可靠？澳洲的中國圈比台灣圈大多了，關係複雜，誰又能保證他們有沒有粉紅的朋友？是不是中共特工的眼線？會不會不小心把情資洩漏？

萬一這些大家都不認識的中國人在晚宴上大唱起紅歌，一高興來個 「兩岸一家親」，熱情地說出︰「大家都是中國同胞，四海同屬中國人！」 這類不恰當的話，那對自稱 「務實台獨」的賴總統，實在是莫大的諷刺！

海外台灣圈向來與中國圈往來不多，對中國背景人士的辨識能力極為有限，如果台灣僑領只是滿足個人的虛榮，隨便對不認識的中國人放行，這樣好大喜功，老實說實在令人不敢恭維。

海外慶祝五二○，當然是政治活動；政治場合需要政治敏感度，台灣社會實不可不慎！

（作者為作家、資深媒體人、現旅居雪梨）

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