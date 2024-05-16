晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共特工滲透／海外520活動 慎防國安漏洞

2024/05/16 05:30

◎ 蘇拾瑩

台灣新總統將於五二○就職，全球歡慶，同步舉辦慶祝晚宴。

於此同時，中共特工也全面出動，盯緊各地的慶祝活動，利用台灣人歡慶下的可能疏忽，準備大肆滲透，收割一批情報成果。

澳洲ABC台旗下的Four Corners節目近日推出一系列中共特工在澳洲的報導，讀之令人細思極恐。這些特工利用海外中國領事館及一些如和統會的民間社團為掩護，蒐集情資送回中央，對海外異議人士進行監控及各式騷擾。

正值台灣人在海外舉辦五二○慶祝活動，也自然成為中共情報組織的一塊肥肉，或滲透、或蒐集情資，全面撒網，無孔不入，海外台灣圈不可不慎！

海外台灣圈舉辦五二○晚宴，不僅台僑參與，也歡迎當地外國朋友一起同慶，當然也包括中國朋友在內。只是中國背景人士，誰是朋友，誰是敵人？實在不好分辨。

如果是回台參加五二○活動，那是必須經過一道資格審查程序的，證照核實是起碼的必須。但是在海外，這道程序一般就免了，因為晚宴係由社團僑領負責認桌，台灣僑界說大不大，人們彼此知根知底，人臉與名字就是證照。

但若對中國背景人士也如此不經審查就放入，那會形成國安漏洞。極可能一不小心放進了一些中國粉紅，或粉紅的朋友。

以雪梨台灣圈的五二○晚宴來說，由於有熱心僑領願意出錢大請客，業已引起一些中國朋友的騷動，紛紛打聽該走什麼門路免費參加。

但是誰能識別這些中國朋友的底細？他們意識型態如何？可不可靠？澳洲的中國圈比台灣圈大多了，關係複雜，誰又能保證他們有沒有粉紅的朋友？是不是中共特工的眼線？會不會不小心把情資洩漏？

萬一這些大家都不認識的中國人在晚宴上大唱起紅歌，一高興來個 「兩岸一家親」，熱情地說出︰「大家都是中國同胞，四海同屬中國人！」 這類不恰當的話，那對自稱 「務實台獨」的賴總統，實在是莫大的諷刺！

海外台灣圈向來與中國圈往來不多，對中國背景人士的辨識能力極為有限，如果台灣僑領只是滿足個人的虛榮，隨便對不認識的中國人放行，這樣好大喜功，老實說實在令人不敢恭維。

海外慶祝五二○，當然是政治活動；政治場合需要政治敏感度，台灣社會實不可不慎！

（作者為作家、資深媒體人、現旅居雪梨）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書