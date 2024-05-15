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自由廣場》讓台灣成為全球華語教學重鎮

2024/05/15 05:30

◎ 余宗基

全球約有一百個國家，超過三千萬人在學習華語，超過兩千五百所大學教授華語課程，近年中國對西方民主國家的情報滲透事件激增，愈來愈多國家的大學生捨棄中國、選擇來台學華語，台灣學習華語的外籍生已超過3000人，推動台灣成為全球華語教學重鎮，是大勢所趨，更是台灣發揚國家軟實力、提升全球地位和發揮國際影響力的重要戰略槓桿之一。

美國國會高度重視由美國政府及高等教育機構合辦華語教學計畫，以「來台灣」取代「去中國」已是顯學，旨在透過政府與大學的合作，推動戰略性語言教育，使美國大學生具備雙語言雙文化能力，以便將來能用流利華語在美國政府部門及社會各階層推展對中工作。

台灣應藉由推廣全球華語教學凸顯本身民主、自由的體制優勢，透過語言與文化「軟實力」吸引更多學生來台，以對抗中國的「銳實力」，尤其中國以滲透宣傳、剽竊專利權、透過提供金錢誘惑、自我審查方式，干預許多國家的學術自由，操控意識形態，已引起世界各國的普遍反感。

台灣理應成為外國學生學習華語的最佳首選，但從來台學生的感受得知，台灣各大學提供的住宿環境仍有需要改善的空間，諸如住宿空間嚴重不足，即使幸運安排到宿舍，卻須忍受生活設施的諸多不便，譬如年久失修的水電供應、漏水及屋況不佳。這些缺失並非台灣應有的待客之道，盼政府相關部門立即設法改善。

政府應善用民間資源潛力，協助解決當務之急，針對宿舍數量不足問題，可推廣民間寄宿家庭，透過民間各種公益團體，媒介大台北地區有意願的家庭協助接待寄宿學生，使他們有機會融入台灣人的家庭生活，這對語言文化的相互學習，可謂相得益彰！另可思考如何透過房仲業媒合租屋需求，讓外籍學生可和台灣學生共同租屋，對各大學宿舍不足問題可產生立竿見影的解決效果。

（作者是台灣好德公益文化協會秘書長）

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