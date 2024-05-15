自由廣場》鎖定軍事基地／中資搜刮土地的國安問題

◎ 吳哲文

美國拜登總統13日簽署行政命令，以「外資企業購買鄰近核武基地的房地產，不僅造成國安風險，該房地產所裝設的加密貨幣採礦設備，更可能有助於監視及間諜活動」為由，禁止中國公民持有的一家公司，購買距懷俄明州華倫空軍基地僅1.6公里的土地，並要求該公司在120天內出售該處房地產，雖然象徵美國聯邦政府更明確地正視中資購買美國不動產的國安問題，但透過行政命令個案處理，難免還是治標不治本，足供其他國家殷鑑。

在中國自身經濟狀況江河日下、房地產業泡沫破滅，加上中國黨政當局的變相鼓勵、甚或暗中支持的背景下，近年出逃中資投資他國房地產，甚至購買他國政治、國防、基礎建設及能源等機敏設施週邊土地的情況，早就不是偶發的個案，而有成為結構性問題的傾向，且涉及國防到糧食安全的各個方面。

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不只美國成為中資購地涉及國安的重災區，與中國僅一海之隔的日本同受其害，在2022年10月通過新法，限制外資購買自衛隊基地及其他關鍵機敏設施週邊的房地產以前，中資在日本至少已有700起的房地產收購或收購計劃案，涉及國土安保的各個方面；連遠在歐洲的瑞士，即將佈署該國向美國採購的F-35A戰鬥機的邁林根空軍基地，也傳出一名中國留學生買下該基地旁邊、可清楚觀察軍機起降的一處老舊旅館，在瑞士引發軒然大波。這些案例無不證明，為了獲得更多刺探他國軍事機密的機會，甚至在戰時展開破壞活動之須，中資是如何無所不用其極，也顯示自由世界被中國滲透之深，亡羊補牢有多麼刻不容緩。

因此，若要說台灣機敏設施的週邊土地，完全未遭中資滲入，實在很難令人置信，但藍白主導的立院此刻正汲汲營營於奉承中國當局意旨、不遺餘力地透過立法活動以破壞台灣，除非罷免部份在野立委，或是新政府被動提前解散國會再全面改選，才有可能加以扭轉，否則一時之間仍難透過修法方式解決。

（作者是服務業、兼業作家）

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