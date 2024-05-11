自由廣場》勞保改革 短空長多政策

◎ 魏世昌

政府撥補勞保基金到二○二五年將達到二六七○億元，但勞保破產危機仍在。據最近一次勞保精算報告指出，若不啟動年金改革，勞保基金將在二○二八年破產，當年度缺口將來到一二六七億元，成為準總統賴清德任期內一大課題。

台灣勞保基金的困境並非一朝一夕造成，長久累積的主因包括人口結構老化，導致勞動人口減少、退休人口增加，造成勞保基金的收支失衡，要解決台灣勞保基金的困境，除非人口結構迅速反轉，否則勢必面對的就是「多繳、少領、延後退」。

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「多繳」就是調整費率，在避免勞保基金付不出錢的情況下，如果改革的方向是採取逐年調高費率，估算到二○六八年要讓基金還要能繼續付錢給勞工，費率必須漲到三十七．五％，但有多少人能接受？再者，目前受雇勞工勞保費中分擔比例最大為雇主，調整費率勢必會面臨工商團體重重阻礙。「少領」則是降低給付率，但勞保老年給付中，百萬人領不到二萬元、平均請領僅一萬八千餘元，更何況平均月領一萬八千元也只比台北市以外的其他縣市最低生活費多出兩千多到四千多元，維持基本生活之外恐怕還病不起。學者專家一致認為，勞保年金改革「少領」最不可行。至於目前法定請領年齡最高將調整為六十五歲，若要再「延後退休」，則要面臨並解決勞團的疑慮。

總之，無論採取哪一種手段，何種改革，都會有人權益受影響。然所有政策改革只要是有利社會的，都是短空長多，我們仍希望有遠見的政府，可以多做一些短空長多政策，尤其是年金改革，不能放著不管。只要願意踏出改革的那一步，哪怕是小小的一步，小小的改革都好，但是就是千萬不要什麼都不做。政府應透過舉辦公聽會、座談會等方式，凝聚各界意見，而不是像無頭蒼蠅一樣，沒有目的地蒐集各界意見。勞保基金破產已箭在弦上，賴清德能否成功推動勞保改革，將考驗他的政治智慧與社會溝通能力。

（作者是工程師）

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