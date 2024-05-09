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自由廣場》失速的國會 絕對多數造成絕對失序

2024/05/09 05:30

◎ 陳諍

藍營在國會的表現，令人感嘆「絕對的多數造成絕對的失序」，多數的權力製造可怖的失衡，尤其是一而再，再而三閹割委員會制度，更是甚為驚悚可怕。

法案須經院會一讀會送交委員會討論，並於委員會請召委排案，讓朝野縝密討論各種版本，或遇爭議而舉行公聽會，經討論後如無疑慮，或有部分條文須保留俟交付協商，經委員會審查後產製出的審查報告始可送交院會進行二讀，這是議事程序的合理程序，也是議案過程中最重要的「委員會中心主義」。

但藍營立委在程序委員會就針對立場相左之政黨委員提案，予以表決封殺擋案；內政委員會召委已在五月八日排審「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，國民黨團卻於五月三日將藍營版本「飆速超車」，不經討論即逕付二讀；更有甚者，藍營於司法法制委員會多次提散會動議，以權宜問題插隊其他發言，不讓委員間有相互討論機會，即不歡而散。種種強渡關山的行徑，屢屢製造對立衝突，等同架空委員會的法案討論機制。

「華山論劍，逐鹿群雄」，立院本是各路好漢、社會菁英組成的修羅場，委員會更是各委員烹酒煮茶，對議案辯而論之的重要場域，如今藍營草率藉多數表決封殺異己，以情緒勒索或多數暴力宰制國會，議案不經討論，又全都交付協商，協商未果，再逕以院會表決手段處理通過，其議案或法案品質，莫說良莠不齊，根本就是踐踏民意，罔顧選民託付與寄託。

衷心期盼懸崖勒馬，理性問政，朝野在委員會激盪出讓人激賞的火花，還原委員會中心主義，也還民眾正常合理的議事程序。

（作者是文字工作者）

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