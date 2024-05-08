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自由廣場》台灣與古巴 民間交流勿熱臉貼冷屁股

2024/05/08 05:30

◎ 陳昶日

近幾個月陸續傳出台灣人前往古巴旅遊卻遭拒絕入境的案例，古巴海關以「不接受台灣護照，只接受中國護照」為由，拒絕台灣觀光客入境，甚至當場扣押護照原機遣返。在台灣護照免簽證暢行世界各主要國家之際，古巴霸凌台灣觀光客行徑實屬罕見，並質疑與該國反美親中的官方態度有關。

古巴旅遊部近日宣布，開放持有普通護照的中國公民無需簽證即可入境旅遊，中國對飛古巴直航預計本週起正式復航，一冷一熱對比再明顯不過，刻意打壓台灣人是古巴當局的政治姿態，是奉承討好北京的一部分。

上星期，名為《當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那》音樂會在台灣北中南三地巡迴演出。除了柏林愛樂法國號手莎拉威利斯以外，指揮家、主唱與樂團皆以古巴人為主，主辦經紀公司宣稱，一行人分別從九個城市遠渡重洋，一行人先飛往西班牙馬德里，再經杜拜轉機飛抵台北。這群古巴音樂家絕對不可能從這九地的中國使領館取得入境許可，而必須從台灣駐馬德里代表處等機構取得簽證，才能降落桃園機場。這批來台演出的古巴樂手想必清楚知道：自由民主台灣絕非中國的一部分，中國使領館完全沒有資格核發台灣簽證！

原班人馬陸續推出兩張專輯錄音，來台三場演出只是商業演出行程一部分。不過，其中台南場次列為台南建城四百週年「台南國際音樂節」重點節目之一，並獲得市府補助，安排古巴樂團至台南孔廟與南美館快閃演出，宣稱「拉近台灣與古巴兩座太平洋彼端島嶼居民的距離」，其實，台古之間的現實距離是台灣人持台灣護照被古巴拒絕入境旅行。

外交講究平等互惠、禮尚往來，雖說不必把商業演出無限上綱和喪權辱國劃上等號，但與其讓對台充滿敵意國度的藝人來台賺取外匯，不如做其他的更好選擇。

（作者從商，古典樂迷）

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