自由廣場》中國滲透英德國會，台灣國會呢？

◎ 木鐸

德國聯邦檢察官辦公室4月23日表示，德國警方逮捕了極右翼政黨「另類選擇黨」(AfD)歐洲議會議員的1名助理，罪名是涉嫌為中國從事間諜活動，且所涉案件情節尤其嚴重。

檢察官聲明指出「另類選擇黨」歐洲議會議員克拉的助理，Jian G，被控向中國情報部門提供有關歐洲議會談判和決定的資訊。克拉是德國「另類選擇黨」在6月歐洲議會選舉中推派的重量級候選人。德國檢方同時指控Jian G對德國境內的中國反對派人士進行監視。當局22日在德勒斯登逮捕他，並搜索他居住的公寓。

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無獨有偶，去年九月，英國警方以間諜罪逮捕了一名20多歲的英國籍男子。「星期日泰晤士報」指稱這名男子在英國國會擔任研究員，同時涉嫌替中國工作。該名20多歲嫌犯與包括主責安全事務的英國內政部副大臣圖根哈特，以及下議院外交事務委員會主席克恩斯頻繁接觸。此前英國對內情報機構「軍情五處」去年曾向國會示警，稱英國籍華人女律師李貞駒為「中共代理人」，長期代表中國共產黨從事政治干預活動，並與國會議員接觸。

回頭看台灣的國會，今年開議以來，國民黨立院黨團在傅崐萁的領導下，提案荒腔走板，尤其是討好中國及毀憲亂政的各項提案，製造朝野對立，動盪台灣社會，更嚇壞外商。傅崐萁率國民黨立委拜見王滬寧後，現在更是連稱呼台灣都得按照中國的規矩，如此卑躬屈膝賣台求榮，滿足中共亂台空台的統戰任務，究竟有何難言之隱，令人好奇。難道是被中國滲透入骨了嗎？

（作者從商）

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