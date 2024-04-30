自由廣場》強化文官培訓是賴總統最後一塊拼圖

◎ 謝立功

二○二四年一月十三日台灣選出中華民國第十六任總統賴清德，打破了我國兩屆總統政黨輪替的規律，也創下首位副總統當選總統的首例，這是台灣人民的選擇，也為台灣民主政治史寫下新的篇章。然而台灣的國際處境不容樂觀，臺海與國際局勢外弛內張，國內政治高度對立、能源政策與經濟發展的兩難……等等，在在考驗著賴清德如何突破困境，創造新時代。

國家興亡，不分黨派顏色人人有責，本次內閣的亮點在於諸多成功企業家，願意參與政府，貢獻他們所長，實為國人同胞之幸。只是筆者在此也要提醒新政府，謀事在「人」，各部會雖由部長等政務官領導，主要執行公務的卻是常任文官，更應該透過培訓以強化其職能，因此建議新政府應該更加重視文官的培訓，而不能只是聊備一格。此外，文官培訓不僅是養成常任文官，更要作為政務官培訓的搖籃，茲建議如下：

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一、整併公務人力發展學院與國家文官學院，人員精簡組織效能提升

公務人力發展學院與國家文官學院分屬行政院與考試院，前者推動在職訓練，後者致力於法定訓練（基礎訓練、升官等訓練），由於沒有專屬師資，都是從學界或公部門找講座，兩個學院基本上沒有自己的培訓特色，透過整併不僅能降低培訓成本，再逐步增加專屬的師資，減少一般行政人員，整併後的學院員額約一二○人即可，達成人員精簡效能提升的目標。

二、善用國家文官學院準用教育人員的聘任制度，邀請具有教授資格的政務官或高階文官擔任研究員，使培訓機關兼具國家級智庫功能。

文官學院在組織法上有二分之一的研究員及副研究員員額，得準用教育人員任用條例相關規定聘任之。因此，若能聘任曾任政務官或高階文官者擔任研究員，除能結合過去實務經驗，提出檢討改進新觀點外，並整理出一套具有系統邏輯性的教材，而非只是掐頭去尾的個案，其應較委託一般學者撰寫之教材更為實用。而研究人員除針對國家當前重大政策與人員職能進行研究外，應特別著重如何落實執行施政作為與提升公務員素質，亦可從常任文官中發掘與培養未來的政務官。

國際政經環境變化迅速，民意又求新求好，若無一套系統化的教育培訓機制，常任文官久任當下工作習於現狀，又如何跟得上新政府的腳步呢？因此提升並改變文官的培訓機制，將是信賴臺灣內閣團隊組成後，最重要的工作。

（作者為前國家安全會議諮詢委員、前移民署署長、輔仁大學兼任教授）

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