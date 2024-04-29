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自由廣場》台灣不需組合屋 要加入WHA

2024/04/29 05:30

◎ 蔡美珠

中國國民黨團總召傅崐萁率藍委訪中，與中國全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等人會面後，國台辦宣布，願向花蓮地震災區捐贈組合屋，並透過兩岸紅十字組織捐助。內政部長林右昌二十八日則回應，中央政府與民間善款的經費充足，且花蓮就有慈善宗教團體提供組合屋，災民有沒有住組合屋的需求，目前還需調查。

真心向林部長按個讚！因為他的回答不僅夠快而且精準。就是目前沒有必要外界來提供組合屋。

如同綠委吳思瑤表示，組合屋在廿五年前是不得已的選項，從興建、管理到後端拆除都是嚴峻挑戰，花蓮地震與九二一不同，歷經廿五年，安置災民已有有更好的方法，就是中央提供的租屋金補貼方案。為何還要走回過去老路，中國要給的，難道傅崐萁不能說不嗎？她並呼籲傅應向中國表達，共機不要再來擾台了，黑心食品不要再侵台，這才是表達台灣民意真正的聲音。

其實台灣最想要加入WHA，但據中國常駐日內瓦代表團官網卻表示，一個中國原則成為國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，徹底封堵了任何人、任何國家、任何勢力企圖製造「兩個中國」或「一中一台」的空間。台灣沒有任何依據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。實在是令人感嘆！

（作者為退休教師）

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