自由廣場》紅、黃單建物如何銷單與補強

◎ 拱祥生

○四○三花蓮強震及多起餘震讓民眾聞「震」色變，甚至震央花蓮多棟建物在餘震中倒塌，讓市區危險建物拆除工作變成首要任務，至於被張貼紅、黃單建物從花蓮到雙北基桃也不少，這些社區居民該如何重建家園與補強？

地震後，技師除勘災與危險建物緊急評估，就是接到不少有關紅、黃單銷單與結構安全疑慮的諮詢。其中紅、黃單銷單各縣市辦法規定不同，但都需要技師專業協助及提出修繕計畫等顧問服務，由於紅單與黃單危險程度不一，民眾心態上也應有不同調整與作為，才能趨吉避凶。

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國土署指出紅單是主結構受損有安全顧慮或地基不穩者；從九二一到花蓮強震多個紅單案例顯示都在餘震倒塌，建物一旦被貼上紅單，原則上是不能居住，甚要給予臨時鋼支撐進行補強，以避免紅單建物倒塌產生更大災害。除居住限制，紅單建物確實要考慮是否拆除作為主要選項，尤其規模超過七的大震，後續一年內還會有不小餘震，未經耐震能力補強，紅單建物不宜輕易銷單。

黃單則是建物受損但無結構安全顧慮，但內部非屬主結構的物件有掉落傾倒顧慮或鄰近環境有建築物傾倒疑慮恐受波及等情況。大部分黃單建物確實都能在補強後長久居住，部分高樓層建物一字排開的非結構牆裂損確實嚇人，但一樓弱層在主要梁、柱有否裂損現象才是關鍵，若無，則需要給予住戶一些心理層面輔導，排除結構物一定不能再居住疑慮，但原則上仍建議應在一樓弱層進行適度臨時鋼支撐，加強建物臨時耐震力。

當部分黃單僅局部裂損，確實可在技師指導下進行修繕補強後銷單，但其耐震力仍有疑慮警語仍應充分告知住戶，避免像花蓮「天王星」黃單銷單後，卻在大震後倒塌案例再現。

不論銷單與否，紅、黃單建物其實就是被上天打叉的建物，逃過一次不保證能再下次存活，至少應進行「階段性補強」工作，六年前花蓮震後進行階段性補強的房舍，已通過此次大震考驗，幾乎無震損。

政院針對受花蓮強震影響的紅黃單建物，研擬提高「階段性補強」補助費用，上限擬提高至一千五百萬，這絕對是專業良方。

（台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

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