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自由廣場》成為受歡迎的旅客與主人

2024/04/28 05:30

◎ 李政達

清明連假桃園機場創下單日近十四萬人次的出入境旅客數，而赴日旅遊仍是國人首選，唯須牢記「入境隨俗」，以免因民情、文化不同，誤觸底線而貽笑東瀛，譬如媒體報導，為取得富士山的最佳拍攝角度，而做出令當地民眾困擾的脫序舉動。京都祇園附近的「花見小路」上，為拍攝藝妓甚至動手拉扯，當地政府只好祭出禁令。此外如邊走邊吃、紙屑垃圾亂丟、不守交通規則、在電車上喧嘩、手機未關禁音，都是國人常犯的毛病。

多年前筆者在擁擠的電車上，因背包後揹而多次碰撞身後的日本歐吉桑，被老先生拍了好多下，幸經導遊提醒而及時修正，「迷惑行為嚴禁」(不要做出令人困擾的行為)被自律守法的日本人奉為圭臬，幾乎人人隨身攜帶小塑膠袋，將自己的垃圾帶回，也因而影響國外旅客，以致萬人空巷的景點罕見紙屑。

台灣國內旅遊方面，無論是英國「國家地理旅遊雜誌」2024酷景點選拔，或知名旅遊平台「Booking.com」推薦的全球十大永續旅遊目的地。台南，都是台灣唯一入選。府城以悠久歷史、特色美食、低碳節能而雀屏中選，讓我這個在五條港長大的在地囝仔與有榮焉。每逢星期假日，海安路商圈人潮帶來錢潮，我也為古都成功轉型而欣喜。但街道髒亂、車輛亂停且不禮讓行人、行人不遵守交通秩序、宮廟陣頭煙硝炮仗鑼鼓喧天從清晨到深夜，也讓老舊社區居民叫苦。

只要善加規畫，這些問題都可迎刃而解。最重要的是每個市民要具備良好國民素養，也尊重他人的民情文化，相信無論在國內外，都可成為受歡迎的旅客！

（作者是科大講師）

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