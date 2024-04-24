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自由廣場》租賃公司無「法」管

2024/04/24 05:30

◎ 羅必勝

租賃公司高利率卻無單位監督的亂象，終於得到朝野立委ㄧ致關注，據本人在業界的了解，很多中小企業，因疫情影響致營收衰退，緊接著銀行抽銀根，因而多會轉向民間租賃公司貸款，並以車貸、房貸為擔保品，但與銀行體系大不同的是，銀行受金管會監督，政府相關金融政策會配合執行，在疫情期間協助紓困、展延、協商等措施，且大多能順利申請以共體時艱，但租賃公司只適用民法，個人或企業與租賃公司的借貸屬於民間借貸行為，對於亟需的紓困、展延完全不能協商，以致業者有恃無恐、姿態強硬。

誇張的是，詢問過金管會、經濟部，兩個部會互踢皮球，都推託對方才是管理單位，而這些租賃公司非地下錢莊，大多為股票上市櫃大企業，合法經營，利息收得比銀行還高，卻完全不受管制。

筆者聽過最離譜的狀況是，租賃公司理直氣壯的不協商不溝通，遲繳後用強制收回房產威脅，不斷來電、傳簡訊，另派外包廠商(資產管理公司）催討到家門拍照留信，或直接到借款人家門口要求見面「了解一下」，讓當事人心生恐懼，簡直跟暴力討債公司沒兩樣。但雙方簽約前租賃根本不提有本票簽收，抵押標的物只限定在房子、車輛，事後才知道，租賃業者遇到繳不出來的客戶，往往直接向法院申請本票裁定，鎖定借款人名下財產，一手放高利，一手拿本票威脅。多少人事後想尋求協助，公部門雙手一攤，干我何事。

根據金管會、經濟部各自的解釋在此歸納如下：現有的「金融消費者保護法」明文規定金管會是租賃公司的主管機關。但金管會以經濟部核准設立為由，宣稱該由經濟部管轄。問題是，銀行同樣是由經濟部核准設立，為何就由金管會管轄?據商業司解釋，連外籍移工的仲介都適用這條法律保障，我們本國籍竟然受到如此待遇！而且，據台商朋友說明，連中國政府都有金融單位管轄租賃公司，他很驚訝在台灣這一點居然比中國還落後?經濟部已接到很多類似的抱怨電話，很多中小企業主面臨生存考驗，遇到困難又不能協商，這樣下去只會讓經濟弱勢的民眾成了魚肉任人宰割。

此外，「融資公司法草案」自97年迄今躺在立法院尚未進行審議。租賃業不得吸收存款，但主要業務跟銀行授信相似，應該要有對應的法律規範。民營銀行都必須受到規範配合政策，則利息收取更高的租賃公司更應比照辦理，否則，經濟面依舊嚴峻，後續的糾紛將層出不窮。台灣不是只有一家台積電，更多中小企業在社會各角落默默努力，即使使得不到關愛眼神，至少不該淪落到這般待遇。這種欺凌弱勢不公不義正在上演，盼各界正視。

（作者是中小企業從業人員）

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