自由廣場》疏減訟源減輕負荷 以慰李法官在天之靈

◎ 趙萃文

士林地院一名李姓法官因案件壓力墜樓身亡，才引發輿論譁然，近日又傳出某法院書記官過勞，導致蕁麻疹發作，發燒住院最終敗血症併發肝腎衰竭過世。依法務部統計年報，近三年告訴、告發等刑事案件，為十年前二倍有餘。日本人口為我國五·四倍，然直接向檢察官告訴、告發之案件僅有我國四分之一，顯見如何處理我國司法濫訴問題已是迫在眉睫，筆者有數點建議。

首先，基於人人皆可能無由被訴犯罪，為保障國人免於任意被追訴犯罪的人權，自應限制檢察官不得任意啟動偵查程序。《刑事訴訟法》第二二八條規定，知有犯罪嫌疑應即開始偵查的立案標準，對被告的有罪心證至少應達相當犯罪嫌疑的程度，方可分「偵案」正式啟動偵查程序，否則應逕以他字案行政簽結。各地檢署皆應成立立案審查中心，由專股人員負責快速處理刑事濫訴案件。

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再者，為防止濫訴並保障被訴者之自由與名譽，可修法要求告訴、告發應強制律師代理或應先行付費，俟檢察官起訴時，則全額退還；對有經濟困難者，得請求法律扶助及訴訟救助暫免繳費，以兼顧人民訴訟權的維護。

其三，放寬檢察官職權不起訴及緩起訴限制，按若干案件完全不具公益性質，且告訴人心態上明顯係「以刑逼民」欲求取高額賠償者，允宜讓檢察官無須徵得被告同意即可逕行簽結或職權不起訴，讓法律秩序早日安定。亦可模仿德國刑事訴訟法第一五三條職權中止偵查之精義，修法賦予檢察官得以部分案件「不具公共訴追利益」為由逕行不起訴，使人民慎行訴訟權，讓檢察官能採更具效率的作法來終結不具公益、不具訴追利益的刑法「微罪案件」，實有其必要性。

最後，司法人員過勞問題存在已久，顯示這個社會充斥混亂，犯罪未見減少，制度未見改善；今之視昔，恐亦猶後視今，令人不勝感慨在死刑存廢擾攘的現今，司法人員生命價值竟不如殺人重罪殘暴惡極被告受重視！

綜言之，基於國家司法資源有限及減輕司法負荷，刑事訴訟應適度引進收費制，大幅放寬檢察官職權不起訴，引進德國刑訴法第一五三條不具公益不起訴等，細節上仍有很多配套措施，謹以此文拋磚引玉，作為減輕我國司法重荷的開端；期能真正達成有效抗制犯罪，同時讓無辜被告能免於訟累，心存不良者無法藉由刑事濫訴以謀利。（作者為大學助理教授、輔大法學博士）

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