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自由廣場》決戰千里之外的美國情報力

2024/04/16 05:30

◎ 陳永昌

伊朗半世紀以來第一次直接攻擊以色列領土，吹響新一回合中東戰爭號角。上週五，美國總統拜登即公開警告伊朗不要動手。在此之前，以色列政府清楚掌握伊朗大規模襲擊迫在眉睫，緊鑼密鼓提前預做準備。在美國等多方協助下，數以百計伊朗導彈與無人機進入以色列領空前，高達九成九被攔截摧毀。

如同兩年多前精準提前預判俄羅斯入侵烏克蘭一般，美國掌握機先情報力近年來一再發揮關鍵作用。

今年三月七日，美國駐莫斯科大使館發出安全警示，預告有極端分子計畫於四十八小時內，針對莫斯科發動恐怖攻擊，目標可能是音樂會等大型集會活動，呼籲美國公民避免前往。華盛頓當局循警告義務慣例，與莫斯科當局分享情報，不過俄羅斯總統普廷完全不領情，指責美國的警告是「公然勒索」，恐嚇並破壞俄羅斯社會穩定。

美國示警的恐攻儘管遲到，還是不幸言中。兩週後，莫斯科近郊番紅花音樂廳遇襲，造成至少一百四十餘人死亡，五百五十多人受傷。普廷政府因為不相信美國，完全沒有提前因應反制，克林姆林宮為了掩飾自己的無能，堅持襲擊與烏克蘭脫不了干係，誣賴美國示警不過是想幫基輔當局洗刷罪嫌。

去年十月七日，加薩走廊哈瑪斯組織向色列發動突襲。事後證實美國情報界至少曾經提出過兩次報告，警告哈馬斯採取軍事行動可能性愈來愈高，但是該地區長期以來一觸即發緊張常態，讓決策者麻痺無感乃至於傲慢誤判，問題癥結並非出在情報失準！

台灣剛剛出版上市《寸步不讓：龐培歐回憶錄》一書中，美國前國務卿龐培歐回顧他接任川普政府首任中央情報局長時，中情局深陷秘密拘禁與殘忍水刑醜聞，內部士氣一片低迷，雪上加霜的是二○一二年九月美國駐利比亞班加西領事館遭到襲擊，造成美國駐利比亞大使等四名外交官喪生，情報系統遲遲無法走出失職失能陰霾。龐培歐把矛頭指向美國前總統歐巴馬八年任期「道歉優先」政策，束縛住中情局讓情報人員有志難伸，無法發揮原本實力，導致「敵國認為美國不能拿他們如何，盟國不知道美國要找他們合作什麼事」。貫徹川普「美國優先」政策，龐培歐在書中詳述充分授權中情局積極任事的過程。

去年七月，為了肯定反制中、俄兩國威脅有功，拜登宣布邀請中央情報局長伯恩斯出席內閣會議，象徵性提高其位階。事實上，此一做法最早始自川普政府，但在拜登上台後馬上推翻，再度恢復不過是還給中情局公道罷了。

（作者為企業專業經理人）

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