自由廣場》氫能發展顧安全 精準計量舉足「氫」重

◎ 林增耀

全球淨零排放趨勢下，各國積極發展氫應用，但安全性仍需謹慎，如何藉由科學驗證達到社會溝通，進而提升民眾使用信心，是發展氫能產業的重要課題。

以氫能儲存與運送為例，現行不論何種儲存方案，氫氣都須經過加壓，而高壓縮比例狀態下就容易產生洩漏，容器只要有一丁點縫隙，氫氣就有機會逸散至空氣中產生危險，如何讓人民用得安心是首要目標。

請繼續往下閱讀...

建構氫能安全防護網，即為確保氫能的供應／生產、儲存／運送與應用場域，任一環節都不產生洩漏，以精準計量監測為核心開發的「氫氣計量與洩漏監測技術」，使用最新檢測「氫致變色薄膜」，只要有微量氫氣溢出，便能即時偵測並立刻示警處理，這就是工研院發展精準計量監測的價值。

精準計量監測不只是測氫氣有無洩漏那麼簡單，像正在進行的混氫發電示範驗證，其最終碳排放計算，會需要氫燃料投入量的可追溯性，因此會在氫氣注入點與燃氣發電機之間量測流量。此外，氫氣品質也會影響終端產品，如氫燃料電池，若不純物含量太高將會影響電池壽命；更重要的是計量收費，過去我們開車去加油，可從油表上看到加了多少公升、多少錢，未來氫能車去加氫站也會需要一套標準，甚至當氫氣與天然氣混合供氣到工廠或家庭時，如何計量與計費就需要具公信力的量測方法。

要加速氫應用發展，加強安全監測及防護，將潛在風險降到最低，至關重要，期望在精準計量監測及具備公信力的量測方法輔助下，能加速我國邁向淨零排放目標，帶動台灣氫能供應鏈的建立。

（作者為工研院量測技術發展中心執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法