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自由廣場》外交部的非洲計畫

2024/04/14 05:30

◎ 蔡百銓

外交部即將送交立法院「精進非洲計畫」，歷數過去幾年政績，並且提出「五大方針」，外交部人力有限且面對中共強力圍堵，能在非洲建立六個館處，殊值肯定。

關於對非「五大方針」的最後一項「擴大人才培育」，我認為培養非洲人才，學術界應是主力。外交部不是三頭六臂或AI，豈可要求它一肩扛起？

假如大學歷史系開授非洲史、政治系開授非洲政治、經濟系開授非洲經濟、法文系介紹非洲法文文學、英文系介紹非洲英文文學等，必然可以透過學校與學生，向社會各界傳播非洲知識。學術界開課缺乏國際視野，只想招來一群非洲留學生。本地生必須同步增進對他們的了解。我們也可找出一個蚊子館，改造為非洲文物館，幫助國民擴大非洲視野。

在國外，大學歷史系開授非洲史乃是家常便飯，但是敝國國情大不同。筆者翻譯八本非洲史教科書，一九九六年前往倫敦大學亞非學院申請攻讀非洲史博士學位，返國後突然接到東吳大學歷史系黃主任來電，問我想不想開授非洲史。我立刻向亞非學院撤銷攻讀非洲的申請，準備專心研究非洲史，婉辭開授法國史（與俄國史）的請求。不料系務會議把我六學分的課程縮短為兩學分。接著我前往南非那塔爾大學充當訪問學人，轉往南非南華寺非洲佛學院開授非洲史兩個學分。聽說教育部長期發函各大學歷史系，建議開授非洲史，卻無人跟我聯繫，我申請演講介紹非洲史，好像乞丐要飯，斯文掃地！

非洲正在推動經濟統合。台灣不好好研究非洲，能夠搶到商機嗎？二○二一年非洲聯盟推動「非洲大陸自由貿易區協定」（African Continental Free Trade Agreement，AfCFTA）正式生效，全非洲五十五個國家有五十四國參加，形成全球最大自由貿易區。這是非洲聯盟「二○六三議程：我們想要的非洲」（Agenda 2063 : The Africa We Want）的旗艦。

（作者是自由作家）

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