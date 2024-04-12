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自由廣場》國會擴權風險/當公僕踰矩，誰來為民發聲？

2024/04/12 05:30

◎ 張怡穎

在民主進程日漸成熟的年代，台灣人長期享有的自由與權利「正面臨空前挑戰」。一項備受關注暨討論的焦點是，國會近期提出的一系列法案，被批評可能逾越民主原則與憲法界限，引發公眾對政治權力範疇與公僕角色定義的嚴肅反思。

台灣的憲政框架建立在民主與法治之上，明確區分了政府職能與人民權力的界限。根據這一框架，人民賦予政府權力，以代表暨服務民眾。但最近國會提出的法案，尤其是關於「國會調查權的擴張」，似乎模糊了這些界限，導致公僕的角色與權力範圍反而成為公眾議論的焦點。

根據相關法案的內容，國會將被賦予「前所未有的權力」，不僅可「傳喚公職人員」，甚至擴及「私人企業主」與「普通市民」。這種權力的擴張引起廣泛擔憂，人們擔心這可能淪為政治工具，用於對付政治競爭對手或任何被視為威脅的聲音，而這正與民主原則背道而馳。

須知，這種權力的擴張，並非沒有先例。回顧台灣歷史，在過去的政權下，政府機構曾被用作壓迫與控制的工具。幸而，隨著時間的推移，台灣社會逐步走向開放與民主，政府的角色也被重新定義為服務人民，而非控制人民。

如今面臨這種法案提議，我們必須自問：我們是否想看到歷史重演？是否想讓政府的權力無限擴張，最終侵蝕我們作為公民的基本權利與自由？

最近的調查數據顯示，大多數台灣人民對於保護「民主價值與法治原則」持有強烈的支持態度。人民普遍認為，強化國會的監督權力應該是為了確保政府透明與負責，而非成為「壓制異己或擴張政治影響力」的手段。

因此，我們呼籲所有的政治參與者，無論是執政黨或在野黨，都應本著對台灣民主與人民福祉的責任，仔細考量這些法案的長遠影響。政治領導人應該展現「高度的自制力與遠見」，確保任何的改革或法案提案，都能強化而非削弱台灣的民主制度與法治精神。

作為民主社會的成員，我們每個人都有責任參與此一討論，透過民主途徑表達我們的意見與擔憂。只有通過公開、透明的討論，以及基於共同利益的合作，我們才能確保台灣的民主不會被侵蝕，而是繼續繁榮發展。

民主與自由從來不是理所當然，它們是前人奮鬥、犧牲所贏得的寶貴遺產。因此，當面對可能威脅這些基本價值的挑戰時，我們每個人都應挺身而出，為保護我們的民主與自由發聲。只有這樣，台灣才能繼續在自由、平等、正義的道路上前行。

（作者是自營商）

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