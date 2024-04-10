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自由廣場》這場大地震 我們應以自己為榮

2024/04/10 05:30

◎ 魏世昌

這次大地震，國外許多媒體都認為台灣表現得不錯，事實也是如此。不僅國人冷靜應對，社會運作如常，政府調度也很有效率；美國地質專家強調，從地震威力與傷亡狀況來看，台灣顯然已準備好面對強震，並做到美西地震帶各大都市都無法比擬的程度。

整體而言，花蓮地區房屋真正有嚴重問題的不多，電力、網路、交通運輸並無大規模中斷，精密的半導體產業快速恢復產能，反映出台灣自九二一大地震以來，借鑒全球重大地震的經驗教訓，強化並提升了自身規範，例如，台灣對數千棟建於九二一之前的建築進行檢查與補強；九二一後更針對耐震而修訂建築規範並強力落實。較新的建築須依更高標準建造，較舊的建築則予以補強。政府也在全島設立測站以利隨時監測地震，同時對大眾加強地震安全教育。

台灣應對地震的韌性也有民間力量，退伍軍人團體、慈濟基金會等機構，為受災居民發送食物、金錢、安置、諮詢和兒童照顧，自發性餐車供應煮食，彰顯民間救災經驗與熱情。

國人往往存有「外國月亮比較圓」的心態，但幾十年來從震災學得教訓、加強建築法規範讓台灣更能抵禦地震來襲。台灣建築品質與安全度在亞洲與日本、南韓、新加坡、香港都屬於一流技術。

九二一大地震後來台協助救災的美國喬治華盛頓大學（George Washington University）工程管理與系統工程學系副教授巴伯拉（Joseph Barbera）說：「台灣在遵守防震法規和執行法規上有很了不起的紀律」、「台灣人降低風險和有效率的因應準備值得稱讚」。我們不要小看自己，我們沒有比較差，甚至可能比各國更好！

（作者是工程師）

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