自由廣場》四二六機場事件反賣台

◎ 朱孟庠

二○○四年的總統大選「連宋配」輸了，從此，中國國民黨就恨台灣、舔中共，二○○五年四月國民黨主席連戰與中共中央總書記胡錦濤，在北京人民大會堂會談，達成五點共識，同意在九二共識上推動兩岸談判、國共合力制獨。此後，一個又一個國民黨權貴彷彿在台灣失去未來般，爭搶頭香去跪中國，「反共」早被棄若蔽屣，黨國權貴們雙腳踩進中共佈下的金權、女色的網絡，深陷其中，幸好台派那時還有一股動力，集結反制，為了抗議連戰賣台，而爆發中正機場的四二六事件。

二○○八年馬英九執政，紅流氾濫，國門洞開，放任中共對台灣軍警、宮廟、商業、里長的全面滲透，法治、民主、國家尊嚴被踐踏，中共航母山東號和遼寧號就是在馬時代起造。同年十月，海協會正副會長陳雲林和張銘清來台，馬只圖舔中媚中跪中，統派持五星旗警察不管，國人持車輪國旗卻遭沒收；調全國警力到台北，在上級壓力下，警察扭斷民眾手指；政府機關不准升中華民國國旗。

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二○二四年日本首相岸田文雄訪美，將於四月十日舉行日美首腦會談，並於十一日在美國國會講演，而四月七日是台獨烈士鄭南榕紀念日，關鍵時刻之際，馬英九訪中，原定四月八日馬習二會，現可能配合中共政治操作而延至十日，刻意與日美領袖會談對尬，再一次當中共統戰棋子，出賣台灣主權，羞辱台獨，與民主陣營對立，這若不是叛國行為，那什麼才是？

自一九四五年中國黨劫收台灣以來，即使歷經民主大選，中國黨的本質從未改變，馬英九選在清明時節朝拜中共，國共內戰陣亡的國民黨先輩情何以堪？

十年前的三一八太陽花學運，擋住中國國民黨馬英九們出賣台灣的企圖，十年後面對中國對台灣的各種認知作戰，台灣主體意識可有向前推進？這個最大在野黨猶在地方與國會壯大，但它的染紅已是結構性的，台灣人必須覺悟！

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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