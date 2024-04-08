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自由廣場》緬懷彭明敏教授： 堅持信念 追求自由民主的光芒

2024/04/08 05:30

◎ 鄭義和

台大法律系一九五八年畢業，我有幸在彭明敏教授的指導下，學習國際公法及完成畢業論文。彭教授不僅是我學術路上的導師，更是我人生哲學和政治信念的塑造者。他在第一堂課裡提到的「台大是培養學生獨立自主思考能力，探求真理的場所」，對我影響深遠，指引著我在追求學問的道路上堅持自由民主的信念。

如今，在紀念彭教授逝世二週年之際，我再次感受到他的理念對我深刻影響。彭教授對知識的無限渴望、對學生無微不至的關懷，及對民主理想的熱情奉獻，都讓我感受到他是如何在學生心中種下思考和追求真理的種子。

彭教授一生堅持追求自由和民主的路上，無論遇到多麼艱辛的挑戰，他始終堅持自己的政治信念，成為我們這一代人在面對困難時的堅強武器。他教導我們，面對不義，我們不能妥協退縮，必須勇於站出來為真理和正義發聲。

在我心中，彭教授是一盞不滅的明燈，引導著我不斷前進。他的生命告訴我們，建立一個自由、平等、民主的社會需要我們每個人的努力和付出。每當我回想起他對知識的尊重、對學生的愛護、及對民主的堅定不移，我都自豪有幸成為他的學生。

在此，我希望通過分享彭教授的故事，能激勵更多人對自由民主的理想保持堅定不移的信念。讓我們一起紀念彭明敏教授，不僅僅因為他是一位偉大的學者，更因為他是一位為自由民主奮鬥終身、以身作則的勇士。彭教授的精神將永遠激勵、引導我們在尋求真理和正義的道路上不斷前進。

（作者為「彭明敏文教基金會」董事長）

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