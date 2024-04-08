自由廣場》大學防災體制的三大問題

◎ 楊永年

○四○三花蓮大地震，導致東華大學理工一館大火，初步評估損失約五億；但重建經費可能達廿億。根據報導，起火的可能原因包括電路故障延燒實驗室、易燃化學藥品擺放或屯放不當。通常火調分成三大部分，包括火場調查、火災鑑識及防災體制等。前兩部分屬縣市消防局權責，第三部分，大學防災體制問題，則非消防體系所能著力。

所謂大學防災的體制指的是組織體系設計內涵，主要問題有三：

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第一，防災轄管機關問題：大學屬教育部轄管的教育體系，和地方政府無隸屬關係。由高教司負責全國大學事務，工作項目卻不涵蓋校園防災事務。在此情形下，須靠大學自主治理，或仰賴學校或校長是否重視防災議題，才可能避免類似問題重複發生。

第二，大學防災能力不足：校園的專長在科學研發，不在防災。因應實驗室安全，很多大學多設有一級單位的環安衛中心進行管理。但除了防災人力有限，連帶防災專長或專業知識也有所不足。甚至，環安衛中心因係大學內部單位，所以多是「自己人」監督「自己人」。

第三，大學防災資源不足：大學常被歸類為「非營利組織」，長年以來，公私立大學多在「喊窮」情形下，沒有多餘的人力與預算進行防災，直接與間接造成防災資源不足。如果是公司或工廠，還有縣市政府消防局、勞工局可以監督或檢查，學校的實驗室，只能以「自主治理」方式「自求多福」。

綜言之，大學校園防災是重要議題，但除非有來自外部的監督與支援，否則大學校園防災資源不足的問題難以改善。此次東華實驗室火災，提供我們強化大學防災體制的切入點。前提是，須作完整調查，重點不在究責，而在避免類似問題再發生。如果重點在「究責」，調查過程可能會遭阻，可能難查到關鍵因素，也就難以預防類似問題。更重要的是，透過個案的調查與研究，可凸顯大學校園體制的諸多問題，而這不僅是東華大學的問題。

（作者為成大政治系教授，台南市政府防災諮詢委員）

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