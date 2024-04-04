自由廣場》民意對政黨提出嚴厲警告

◎ 邱炳進

國民黨立委徐欣瑩等人日前提預算法修正草案，要求行政部門得經立法院同意，才能提出特別預算，也刪除條文但書，即使發生緊急狀況，無法動支特別預算。

倘若照徐委員提案通過，昨天發生的大地震，受災最嚴重的就在國民黨總召傅崐萁的選區花蓮縣，面對此巨大災變，政府就無法立即動用資金緊急應變。國民黨本屆立委提出一些毀憲亂政的「國會改革」法案，無法獲得多數理性民意的支持。最近台灣民意基金會公佈的政黨支持度民調，國民黨支持度不升反降，支持度低民進黨近十趴，再如美麗島電子報所公布的今年三月國政民調，國民黨的好感度下降最多，反感度卻上升最多。

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足見成為國內最大反對黨的國民黨，從二月一日立法院開議以來，一連串荒腔走板的提案，台灣多數民意狠狠打臉國民黨荒誕的問政行為。

在野黨監督執政黨天經地義，但監督必須奠基於對台灣未來發展有利的方向，不能給人民有國民黨是存心來搗亂的印象，因之，從國民黨黨主席以降，各級公職人員，甚至是國民黨的支持者，都應體察民意，為台灣的前程來拼鬥，而非是在迎合中共的旨意，被視為扮演中國併吞台灣的在地協力者角色，否則國民黨今後欲在中央獲得執政權，仍然充滿著荊棘！

（作者是文字工作者）

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