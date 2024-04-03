自由廣場》（鏗鏘集）國家的新現實與新想像

◎ 李敏勇

國家已不同於前近代大多�襲帝國或出自共同民族，垂直的傳統大於水平的整合。近現代國家，包括帝國轉型或被殖民地獨立，以憲法認同的共同體形成Nation State，不完全是民族因素。這是歷史發展的新現實，國家是法社會而非血緣社會，是國民認同的共同體，可以在法程序上，自由加入或離開。

看看歐洲諸國，昔日殖民亞非，在各殖民地獲得解放獨立後，不只殖民者在昔日殖民地落地生根，成為新國家的國民，也有被殖民地人民成為殖民國人民。歐洲諸國的有色人種來自昔日被殖民地，容有族群差異，但在法條件下都是各所屬國家的人民。

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法國總統沙克吉父親是匈牙利移民，母親是希臘裔猶太人，他認同的國家是法國，這是近代國家國民移動現象。英聯合王國（U.K）的現任首相蘇納克是印度裔，他以英國公民身份治理國家，自己不會，他人也不會認為他是印度人。他效忠的國家是英聯合王國，大英帝國曾殖民印度，但印度裔的英國人效忠英國。這是歷史的演變，殖民與被殖民的演化。

澳洲現任外交部長黃英賢是出生於馬來西亞的華裔，歷經金融部長、財政部長，她上任時宣誓：「我黃英賢將效忠服務澳洲政府，其土地與人民。」在對中國問題上，毫不手軟。美國的現任貿易代表戴琪是從台灣移民的華裔，曾於一九九○年代任教廣州中山大學的她，曾宣稱她「很驕傲能夠代表美國在世貿組織控訴中國」。這都是對所屬國家應有的態度。

中華民國從中國遷佔台灣，曾有許多國民移民美國，持綠卡後宣誓成為美國公民。有些是雙重國籍，有台美人也有中美人。台美人因台灣與美國沒有敵對關係，未影響國家；中美人則因美中已形成大國對抗，一些持有美國公民身份仍腳踏兩條船，仍存在問題。但中國人尋求移民他國，趨之若鶩，是活生生的現實。

歷史的演進，特別是近現代國家的族裔移動已改變國民屬性，人民可以選擇移動認同，在法社會的共同體成為新國家人民。中國，也面對這樣的新歷史現實。但中國當局顯然忽視這種新形成的現實，中華人民共和國對台灣的主張即受意識形態牢結的影響，墨守陳舊不現實的國家觀。放棄併吞他國的野心，中國才能走出歷史困境，好好建構自己。歷史的屈辱和榮光都是過去，或許改變強權惡政，走向民主化、自由化，看看是否有一天成為他國人民嚮往的國家，才是發展之道。

（作者是詩人）

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