自由廣場》提升駐地安全為最佳治安策略

◎ 林書立

日前桃園區景福派出所遭槍擊，埔子派出所甫自警專畢業一年的蔡姓員警，於攔截圍捕中遭歹徒槍傷左肩，仍忍痛反擊12槍，驚險畫面由許多熱血民眾不斷轉播，最後在十餘部警力圍捕下快速逮捕兇嫌，說明警察專業訓練近年已有長足進步，不但員警不畏戰，勤務中心的緊急攔截圍捕計畫，危機調度指揮支援速度，充分顯現整體應變力大幅提升，警政署長黃明昭已在全國警察會報公開表揚，並期許各警察機關持續加強駐地安全維護與緊急攔截圍捕演練，並允諾將爭取更多經費挹注警察駐地安全，升級防護措施，讓基層員警能有堅固的後盾。

過去幾年，因整體環境變化，社會對警察執法需求不斷增加，台灣警力的配置也從過去偏重日式散在的派出所警力模式，逐漸走向美式快速反應式的機動打擊犯罪模式，在兼顧散在式警力與集中式警力優點之下，多數警力都深入大街小巷的進行安全維護與刑案偵辦，警察機關駐地只留少數同仁，遇重大事件則賴勤務中心無線電，緊急調派附近警力支援，因此過去日式的駐地安全防護與設備，恐有不符當前社會型態，確有必要整體升級，才能讓第一線警察人員能安心聚焦在主動維護社會治安任務上。

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投資經費在警政工作上，絕對是政府最有價值的社會投資，因為犯罪除了會造成社會的直接損失外，相關的連鎖反應更可能會帶來超乎想像的損失，依據美國蘭德研究機構在2010 年發布的一項研究評估，每起謀殺案造成社會額外損失成本超過 800萬美元。每起性侵害造成的社會額外損失超過 20萬美元，就算是街頭搶劫也會額外造成六萬七千美元之損失，該研究具體提出，警察部門資金不足不僅會阻礙經濟發展和損害社會的健康的財產價值，更會導致執法部門預防、應對和有效偵查犯罪活動的能力下降，最後導致犯罪率上升，從而直接損害社會成本。

都市往往是犯罪的淵源，在人口稠密地區，對警力往往有更高的服務要求，但在人口稀少地區，則因地理範圍大，仍須注意警察抵達現場的反應速度，即使面對穩定或下降的犯罪率，現代警務中仍必須投入更多的時間和細節來應對犯罪。

社會對於警察的執法要求不斷提升，但對警力與設備的投注，卻似未相對增加。提升警察駐地安全與設備，絕對是未來政府報酬率最高的投資之一。

（作者是警大法學博士）

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