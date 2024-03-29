自由廣場》營造與獼猴友善共存的淺山家園

◎ 王昶欣

由於台灣地狹人稠，許多淺山農地緊鄰野生動物的棲息環境，野生動物危害農作成為山區農友的長期挑戰，如何與野生動物友善共存並減少農業損失是當今亟需面對的課題。

為推廣友善的野生動物危害防治措施，林業及自然保育署嘉義分署與地方政府合作，近年透過輔導團隊協助嘉南地區農友架設電圍網防治獼猴危害，引介電圍網專業施作技術，電圍網是透過高電壓低電流的電牧導線防治獼猴危害農作，架設方式安全且不會造成人與野生動物的傷害。

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林業保育署自一○五年起推動電圍網補助，依據每筆申請的農地面積○．二至二公頃，按照面積大小換算架設資材費，由政府補助資材費四分之三、農友自負四分之一，農地面積二公頃（含）以上者今年資材費補助提升至最高廿萬元，一○七至一一二年嘉南地區已累計六十件電圍網申請案。今年新增架設費、資材維修、防猴網罩及聲音驅趕器補助，提供多樣的複合式防治選擇，歡迎有興趣的農友洽詢所在地鄉鎮區公所申請辦理。

近年嘉義分署與地方政府合作，於嘉義縣大埔鄉及臺南市玉井區各完成設置一處電圍網示範點，並辦理野生動物危害防治工作坊與示範點觀摩會，邀請嘉南地區農友、社區團體及地方政府相關單位共同參與，說明宣導電圍網補助規定與標準架設方式，協力營造人與野生動物友善共存的家園。

（作者是林業及自然保育署嘉義分署人員）

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