自由廣場》台智光案 請藍白坦誠面對大眾

◎ 胡文琦

果真應驗了「垃圾不分顏色」？針對沸沸揚揚台智光與台北市警局監視器合約的「傳輸費爭議」，日昨，藍營台北市長蔣萬安已指示研議終止作業，前北市長柯文哲則指需要解決的是前台北市長郝龍斌所訂的「母約」，台北市政府發言人殷瑋則反指柯文哲不需要刻意模糊焦點或轉移責任，「發生問題的是子約」就針對子約來解決問題，呼籲柯文哲與黃珊珊應正面說明3M與二二○○元費率的議價過程云云。

坦白說，藍白兩陣營似有打迷糊仗之嫌，完全無視「問題本身」性質其實很簡單，只要將台智光與台北市警局監視器合約的「母約和子約」一起公開釋疑即可，比對「白紙黑字」母約與子約的「相關權利與義務」各是什麼？，就可一翻兩瞪眼。也就是說，將合約內的「人事時地物」等說清楚講明白，立刻就可知道「誰沒穿褲子」，這麼簡單且可「化繁為簡」的合約案，竟然搞到現在還在「公說公有理婆說婆有理」，到底是誰在「打假球」？

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上述「合約」的細節與相關執行期程，摒除必須保密的「商業與科技技術」外，理論上應無不可告人之處，進言之，除非藍白兩造都想「蹭聲量、互打」的故意炒新聞，否則，就台智光的「這個案子的『檔次與金額』」，實在沒有「不直搗黃龍」的道理，甚而衍生「市府公文外洩」的適法爭議。既然北市府發言人殷瑋說「認錯，其實並不難」，就請藍白陣營「坦白從寬抗拒從嚴」的坦誠面對大眾。

（作者是親民黨發言人）

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