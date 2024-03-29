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自由廣場》台幣升貶無關兩岸局勢

2024/03/29 05:30

◎ 方復權

新台幣兌美元匯率廿七日上午開升後回貶，盤中貶破卅二大關，高低震盪一．二角。網路媒體轉述某財經「專家」，竟稱台幣貶勢凶猛，主要是因兩岸情勢緊張、政治氛圍不好；還危言聳聽稱五二○新總統上任前，台幣都還有沈壓的可能。筆者甚為感慨，明明是單純性兼技術性的匯率波動，居然能扯上海峽兩岸，可謂唯恐天下不亂，必須以正視聽。

眾所周知，全世界第一大經濟體、進口量居冠的美國，從二○二一年下旬開始，面臨通膨的巨大壓力。二○二二年初一路升息，目的是為了減少進口與貿易量，打消呆帳與呆貨，避免金融體系和產業崩潰。目前雖然傳出美國聯準會（Fed）今年會降息的報導，但經濟前景和通膨依然不樂觀。

台灣經濟主要是依賴外銷，占GDP七成。我國中央銀行廿一日宣告升息半碼，打破眾人對央行貨幣政策的預期。央行總裁楊金龍還暗示，若全年通膨三％，就可能再升息。換言之，政府已經注意到台灣物價上漲的壓力，尤其是俄烏戰爭持續兩年多，更帶來進口物料上漲的不確定風險。

匯率乃是一刀雙刃，儘管台幣貶值不利進口，卻某種程度配合央行升息政策，打通膨並鼓勵國外直接投資和國外熱錢進入股市。換個角度想，台幣貶值有利出口，能創造競爭力，爭取國外訂單，降低失業率。

以鄰近的日本來說，日圓近年來大貶特貶，不少學者專家跟蹭「經濟失落卅年」的意象，沒注意日圓藉著貶值，除了提升外銷動能之外，還吸引觀光業帶來的服務業和內需市場。

新台幣兌美元的升貶，與人民幣有點關聯，但和兩岸政治完全扯不上邊。有心人士別亂放話，造成自貶身價，自取其辱。

（作者從事國際貿易）

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