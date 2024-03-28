自由廣場》馬英九訪中 中共預留未來批鬥伏筆

◎ 愚工

三月廿五日，中共新華社發佈「馬英九先生將率臺灣青年于四月一日至十一日到廣東、陝西、北京等地尋根、交流…」一六八字的乾稿。在廿一則讀者留言中，網友「聽風沐雨4479」留言：意義不大；「風清楊789」更嗆聲：不歡迎。兩則「異聲」雖是少數，但敢在新華社公開嗆聲，且沒被刪掉留言，相當程度呈現中共官方的觀點。熟諳中共套路的人都知，這是「官方正面歡迎，唆使民間背後捅刀」的兩面手法，國民黨降將張治中就是例子。

依中共官方說法，張治中在國共談判期間，穿梭兩黨，保護毛澤東在重慶談判期間的安全，一九四九年張代表蔣介石率團到北京談判，最後滯留北京，對中共建政可說是居功厥偉。弔詭的是，文革初起，張治中住處在一個連的解放軍保護之下，居然被手無寸鐵的紅衛兵二度入侵，張治中人身遭受極大羞辱，家裡珍奇珠寶被打砸劫掠。隨後，才在毛澤東同意下，化名「林友文」，秘密護送到解放軍三○一醫院，張治中就這樣在解放軍醫院抑鬱而終。此事關鍵在於，明明有解放軍保護，卻縱容紅衛兵入屋打砸搶，明明在解放軍醫院就醫，卻被迫使用化名，種種羞辱都是「明裡保護，暗裡桶刀」兩面手法。

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人民日報有一篇「在道德審判台前，國民黨降將的是是非非」，評論國民黨降將「忠臣不事二主…在危難間，背主求榮，苟全性命，那就是叛賣。雖然，這些蔣軍降將促使蔣介石政權垮臺，有著明顯的政治效益。但敗壞了傳統道德。是反覆無常的變節小人」。明白中共的觀點，則張治中的下場就很合理。新華社縱容羞辱馬英九的留言貼文，一點也不奇怪，更預示了馬英九未來的可能命運。

（作者從商）

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