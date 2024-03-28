自由廣場》電價調漲的認知作戰

◎ 林志翰

經濟部訂四月一日全面調漲電價，平均調幅十一％，工業、小商家及民生用電全面調漲。民生用電方面，七○○度以下調漲五％、七○○度至一○○○度調七％、一○○一度以上調十％；工業用電方面，逾四十四萬家工業用電戶調幅低於十四％，另有十多家用電大戶調幅十五％以上，台積電適用最高調幅廿五％。

電價漲，批判民進黨「反核」的認知作戰立即開展，爾後就是一系列的認知作戰：渲染弱勢族群家庭無力負擔電費、物價要飛漲。果不其然，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以「不能讓民眾連生病都生不起」的聳動理由，呼籲不該調漲電價。

請繼續往下閱讀...

然而，電價計算採「累進稅率」，「兩」個月計算一次。以家中用電量二五○○度、夏季電價為例，二○○○度以下的費率分別以從每度電一．六八元，分級距計算至六．二四元，超過二○○○度以上的每度電才會以每度八．四六元計算。更何況，每個級距「增加」的費率從○．○五元至○．七七元，正常使用各種電器的家庭，一個月增加電費僅幾十元到兩三百元而已。

「一度電」係指耗電量一○○○瓦特的電器，連續使用一小時所消耗的電量。將電器用品的功率乘上使用時間，再除以一○○○就是該電器的耗電度數。以早餐業者用來煎蛋的烤盤為例，功率一三○○瓦，連續使用一小時即用掉一．三度電。以最高級距一○○一度以上、夏季電價計算，每度「增加」○．七七元，一小時電價成本「增加」不到一元，所謂餐點漲價，只是貪婪的藉口。

即使是弱勢族群，政府有相當多的經費補助，何況弱勢家庭的用電量遠遠比不上全天廿四小時空調的豪宅農舍。國內年用電量五億度以上約四十家企業，讓用電大戶負擔合理的電價，而非躲在「電價凍漲」的背後使用低廉電價，調漲的民生用電不過是九牛一毛，更能彰顯「使用者付費」的合理性。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法