晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》電價調漲的認知作戰

2024/03/28 05:30

◎ 林志翰

經濟部訂四月一日全面調漲電價，平均調幅十一％，工業、小商家及民生用電全面調漲。民生用電方面，七○○度以下調漲五％、七○○度至一○○○度調七％、一○○一度以上調十％；工業用電方面，逾四十四萬家工業用電戶調幅低於十四％，另有十多家用電大戶調幅十五％以上，台積電適用最高調幅廿五％。

電價漲，批判民進黨「反核」的認知作戰立即開展，爾後就是一系列的認知作戰：渲染弱勢族群家庭無力負擔電費、物價要飛漲。果不其然，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以「不能讓民眾連生病都生不起」的聳動理由，呼籲不該調漲電價。

然而，電價計算採「累進稅率」，「兩」個月計算一次。以家中用電量二五○○度、夏季電價為例，二○○○度以下的費率分別以從每度電一．六八元，分級距計算至六．二四元，超過二○○○度以上的每度電才會以每度八．四六元計算。更何況，每個級距「增加」的費率從○．○五元至○．七七元，正常使用各種電器的家庭，一個月增加電費僅幾十元到兩三百元而已。

「一度電」係指耗電量一○○○瓦特的電器，連續使用一小時所消耗的電量。將電器用品的功率乘上使用時間，再除以一○○○就是該電器的耗電度數。以早餐業者用來煎蛋的烤盤為例，功率一三○○瓦，連續使用一小時即用掉一．三度電。以最高級距一○○一度以上、夏季電價計算，每度「增加」○．七七元，一小時電價成本「增加」不到一元，所謂餐點漲價，只是貪婪的藉口。

即使是弱勢族群，政府有相當多的經費補助，何況弱勢家庭的用電量遠遠比不上全天廿四小時空調的豪宅農舍。國內年用電量五億度以上約四十家企業，讓用電大戶負擔合理的電價，而非躲在「電價凍漲」的背後使用低廉電價，調漲的民生用電不過是九牛一毛，更能彰顯「使用者付費」的合理性。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書