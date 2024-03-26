自由廣場》打擊詐欺高峰會談什麼？

◎ 林書立

跨國網路詐欺的野火席捲全球，造成全球主要國家財損不斷飆高，繼英國於三月中召開全球第一屆詐騙高峰會，我國也自廿五日起連續三天，邀請英國、美國、澳洲、日本、澳洲等國召開「二○二四全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研討會」，期能擴大各國打詐能力與合作，實現全球共同打擊詐欺犯罪多邊合作的願景，依據參與本次研討會英國代表提供英國統計資料顯示，詐欺犯罪根源多來自海外，其中百分之八十透過網路來進行，最終造成百分之七十的金額流向海外，嚴重影響國家整體經濟力，因此英國於去年十月廿六日修訂網路安全法（OSA）來進行有效的管制，同時加強金融與企業法人的監理，要求銀行與公司行號的監管機關確實負起守護客戶與客戶管理的責任。

我國打擊詐欺從四個面向著手，其中警方與金融業的合作成效最為亮眼，去年攔阻詐騙金額高達八九．九億元，但在這一波全球詐欺浪潮中，被騙金額也來到八八億元，同樣面臨網路與社群媒體監理困難之議題，以今年初我國曾透過台美警政交流合作，跨國偵破由明仁會主導的詐欺集團來分析，可以發現詐欺集團，首先在台灣成立假股票和虛擬貨幣投資公司，再利用任職於廣告公司之同夥，以廣告企業帳號負責在各大社交媒體平台，如臉書、YT和IG大量投放網路廣告，然後由幫派份子設計詐騙話術，邀請工程師等技術人員按照系統商的原始架構，設計假網站APP投資架構，最後再透過美國網域建立難以查緝的海外假投資網站，做案手法與英、美等國提出的犯罪架構相當接近。

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從本次研討會的交流，顯見當前數位浪潮下，詐欺集團高度利用社交媒體與網路科技，隱匿於鍵盤後，甚至利用跨國合作之困難進行斷點，出國藏匿於海外，成為低風險、低刑期與高報酬的全球新型態犯罪，網路詐欺已經成為各國最難以治理的重要議題，從與會各國的治理經驗分享，可以發現，有效的詐欺控制，必須先有網路法令管理框架，再進一步深化金融與企業公司戶監理，同時建立跨國合作方能產生打詐綜效。

打擊詐欺是一個全球性議題，英國統計目前已經有卅餘國跟進行強化打擊詐欺所需的公司法各項登記與監理活動，同時建立重要的網路安全法，我國未來打擊詐欺有賴於汲取英國經驗，透過設定數位網路管制法律，並儘速強化國內公司法之監理，進行實質監管，未來才能與各國交換情資，強化跨國打擊詐欺能量，為企業創造出安全與公平的競爭環境，達到人民投資安全，企業永續發展的經濟成長目標。

（作者為警察大學法學博士）

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