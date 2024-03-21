自由廣場》教育者面對短影音的挑戰與轉機

◎ 二弄

在當前數位化浪潮中，短影音已迅速成為青少年生活中不可或缺的一部分，引起社會各界對其影響的深度關注。台灣的教育界也正面臨著前所未有的挑戰：如何在短影音盛行的時代中，引導學生正確判斷與選擇觀看的內容，並進一步提升他們的自主學習能力。

據近期調查顯示，超過八十％的台灣青少年每天花費超過三小時觀看短影音，顯示出短影音對青少年的吸引力不容小覷。

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此外，這種新興媒介的迅速崛起，也讓許多人擔憂其可能帶來的負面影響，如注意力分散、學習效率下降，以及文化認同感的弱化等。

面對這樣的情況，有關方面提出了一系列的應對策略。首先，從教育部門的角度來看，加強教師的數位素養教育，成為當務之急。具體來說，教育部正推動一項全面的教師增能計畫，旨在提升教師對於短影音等數位媒體的理解與運用能力，使他們能夠更有效地指導學生如何辨識資訊的真偽，並鼓勵學生消化高品質的教育內容。

此外，針對短影音內容的多樣性和開放性，教育部亦提倡「批判性思考」的教學理念。透過引入相關課程和活動，鼓勵學生不僅要學會如何使用這些新媒體工具，更重要的是學會思考：我們為什麼要看這些內容？這些內容對我們有何影響？通過這種方式，學生可以培養出自主選擇和判斷資訊的能力。

同時，根據最新研究，合理利用短影音在教學中也有其積極的一面。例如，將短影音作為教學輔助材料，可以增加課堂的互動性和趣味性，幫助學生更好地理解和記憶知識點。因此，未來的教案設計中，教育工作者應當考慮如何靈活運用這些數位工具，以達到提升教學效果的目的。

總之，短影音作為一種新興的媒介形式，其對青少年的影響是雙刃劍。只有通過加強教育、引導適度使用，並充分挖掘其教育潛力，我們才能在數位時代中培養出既能夠適應未來社會，又擁有批判性思維能力的新一代青少年。教育工作者和家長應當共同努力，為孩子們創造一個更加健康、積極的學習環境。

（作者從商）

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