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自由廣場》中國電動車入侵 小木馬的遠端監控

2024/03/21 05:30

◎ 缺理

在全球新能源汽車市場競爭愈發激烈的今天，一場圍繞數據安全和國家安全的隱蔽戰爭正悄然展開。近年，隨著中國在電動汽車（EV）領域的迅速崛起，其產品的國際滲透引發廣泛關注和討論，特別是在歐美國家。不僅是因為經濟競爭，更重要的是，這些車輛搭載的先進技術和數據蒐集功能，可能成為跨國監控和情報蒐集的新工具。

美國政府已開始調查從中國進口的聯網汽車，擔心這些車輛可能被用作蒐集美國國內敏感數據的工具。這不是偶發的疑慮，而是對當前科技發展和國際形勢的未雨綢繆。據報導，中國製造的電動車，特別是那些裝備了先進自動駕駛系統的車型，能夠通過數以千計的傳感器和半導體，對駕駛者、車輛位置及周邊環境進行數據蒐集。這些數據一旦回傳中國，其用途和危險性將難以預測。

進一步調查顯示，中國電動車的輸出增長，得益於中國政府的大力補貼和政策支持，不僅扭曲了國際貿易，更在無形中擴大其國家安全風險的輸出。特別是在歐洲，中國品牌電動車的快速增長已引起當地政策制定者的高度警覺。一份針對中國電動車在歐洲風險的報告揭示，這一現象在技術和安全層面上的挑戰，甚至超過了先前對5G技術的擔憂。

面對這一挑戰，美國已開始採取行動，探索制定新的法律法規來限制或監管這類車輛的進口和使用。而在歐洲，也有呼聲要求對公務用車進行管控，避免敏感部門使用可能存在安全漏洞的中國製電動車。

從經濟角度來看，中國電動車的低價策略，加上中國政府補貼，已對全球市場造成相當衝擊。比亞迪等中國品牌，通過低成本的勞動力和政策優勢，成功擴大在國際市場的份額。但這種迅猛發展的背後，不單是經濟競爭的問題，更引發了數據安全和個人隱私的擔憂。

隨著技術不斷發展和全球政治經濟格局的變化，中國電動車的國際擴張無疑帶來了諸多挑戰和問題。這不僅僅是一場經濟的競賽，更涉及數據安全、個人隱私，以及國家安全的綜合考量。面對此複雜局面，國際社會需要更加謹慎地評估和應對，以確保技術進步真正惠及人類社會，而不是成為潛在的威脅。

（從者從商）

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