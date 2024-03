自由廣場》【鏗鏘集】 看看國會，想想國家

◎ 李敏勇

看看北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和國)最高人民會議開會的景象,龎大空間,人民代表排排坐,整齊劃一拍手。再看中華人民共和國全國人民代表大會在大會堂也一樣,整齊劃一彷彿機器人群集。共產主義號稱人民民主專政,中華人民共和國到處「為人民服務」牌樓,天曉得!

一個笑話,曾有灣漁船在南亞海域擱淺,獲救時用簡單英文說明台灣和中國的不同在於:中華民國是「Republic of China」,中華人民共和國是「People‘s Republic of China」,Taiwan no China」。此一笑話可見兩國混淆之嚴重,而不民主的政權特別愛標榜「人民」。

請繼續往下閱讀...

君主立憲的議會內閣制國家,就說英聯合王國吧!國會上下議院在開會時,議事廳各黨國會議員排排比鄰相對而坐,宛如在較大的會議廳討論事情。什麼叫做民主國家?有哪個標榜人民民主,卻是共產黨一黨專政的國家可以比擬?共產主義標榜為人民,號召無產階級翻身,為什麼無法落實普遍民主制?為什麼要共產黨一黨專政?還紛紛起造大會堂,擺起人民代表大會的大陣式。

中華民國曾經也有仿人民代表大會的國民代表大會,在五院制中央政府之外,專司總統、副總統選舉、罷免權及其他創制、複決等政權,即是受蘇聯時代蘇維埃的影響。國民代表大會在總統直選後已虛級化類似廢除,當年馬英九的「委任直選」,反對直接民選,死抱人民代表制,還成為阻礙民主改革的話柄。

在台灣,最常在新聞媒體看到的人民代表大會是中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國,習近平體制和金正恩體制活形活現的權力形式演出好像不能笑出聲音的笑劇,金正恩帶著稚女穿梭於權力政治舞台更是前所未見的專制政治鬧劇。人民民主專政發展出必須自我設防安全保護的恐怖情狀,戴在民主之上的「人民」帽子,真是的!

台灣容納了被中國共產黨革命、被中華人民共和國取代而流亡來台的中華民國,寧靜革命以後的中華民國台灣,民主化並不順遂。看看國會,舊體制的政治亡靈仍然肆虐,彷彿想寄身在中華人民共和國的身體還魂。是羨慕共產國家人民代表大會的排埸嗎?難道不知道,人民民主是以人民為幌子,剝奪民主的統治權力形式?不知道亡中華民國的是中國共產黨的黨國「中華人民共和國」?

(作者是詩人)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法