晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》【鏗鏘集】習皇霸權夢的代價

2024/03/19 05:30

◎ 王景弘

中國房地產崩盤留下的爛尾樓，象徵習近平的中國霸權夢。翹尾巴的戰狼外交下架，「東升西降」淪為笑談，「疑美論」沒有信眾，把台海、南海「內海化」的妄想，被國際化撞翻。

阿拉伯世界的指標性媒體《半島電視》，一向親中國，日前卻忠實報導「許多中國人認為，中國還有許多重要問題要解決，並不想解決台海問題」。「不想」也就是不能解決，或不想打仗。

中國霸權圖謀，正受美國遏阻，經濟陷入困境；西方國家軍艦拒絕內海定位，進入台海及南海「自由航行」；中國對台灣愈恐嚇，美國保障台灣安全的力道愈強，美台關係越正常化。

紅朝同路人散佈「疑美論」，鼓吹「東升西降」，強調美國不會派兵助台，但東不升，西不降，美國反以競爭策略要拖垮中國，更展現它保障台灣安全，嚇阻中國侵犯的決心。

美國以具體作為打破「疑美論」──提高對台軍售的質與量，把台灣單獨列入對外軍售融資預算，凸顯官方性質和國家地位，並稱那是「歷史性」。

美國派特種部隊進駐台訓練國軍，更讓紅統震撼。中國與美國建交三條件之一就是撤軍，現在特種部隊任務即使不算駐軍，但代表雙方正式軍事關係的增強，台灣與美國已經不只是「人民間經濟、文化關係」。

紅朝卒子會指控美國違反「建交三公報」，但這只是美國針對中國違反公報的回應。中國白紙黑字，承諾不尋求霸權，美國堅持台海問題只能和平解決，也不能訴諸脅迫，中國公然違約。

美國立場堅定，「疑美論」無效，中國市場險劇增，民族復興夢不能當飯吃，中國人擔心美國大選，兩黨候選人川普與拜登都會遏阻中國，中國經濟難脫困境，台灣竟還有人要自投羅網，接受被併吞的「一個中國」！

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書