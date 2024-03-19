自由廣場》【鏗鏘集】習皇霸權夢的代價

◎ 王景弘

中國房地產崩盤留下的爛尾樓，象徵習近平的中國霸權夢。翹尾巴的戰狼外交下架，「東升西降」淪為笑談，「疑美論」沒有信眾，把台海、南海「內海化」的妄想，被國際化撞翻。

阿拉伯世界的指標性媒體《半島電視》，一向親中國，日前卻忠實報導「許多中國人認為，中國還有許多重要問題要解決，並不想解決台海問題」。「不想」也就是不能解決，或不想打仗。

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中國霸權圖謀，正受美國遏阻，經濟陷入困境；西方國家軍艦拒絕內海定位，進入台海及南海「自由航行」；中國對台灣愈恐嚇，美國保障台灣安全的力道愈強，美台關係越正常化。

紅朝同路人散佈「疑美論」，鼓吹「東升西降」，強調美國不會派兵助台，但東不升，西不降，美國反以競爭策略要拖垮中國，更展現它保障台灣安全，嚇阻中國侵犯的決心。

美國以具體作為打破「疑美論」──提高對台軍售的質與量，把台灣單獨列入對外軍售融資預算，凸顯官方性質和國家地位，並稱那是「歷史性」。

美國派特種部隊進駐台訓練國軍，更讓紅統震撼。中國與美國建交三條件之一就是撤軍，現在特種部隊任務即使不算駐軍，但代表雙方正式軍事關係的增強，台灣與美國已經不只是「人民間經濟、文化關係」。

紅朝卒子會指控美國違反「建交三公報」，但這只是美國針對中國違反公報的回應。中國白紙黑字，承諾不尋求霸權，美國堅持台海問題只能和平解決，也不能訴諸脅迫，中國公然違約。

美國立場堅定，「疑美論」無效，中國市場險劇增，民族復興夢不能當飯吃，中國人擔心美國大選，兩黨候選人川普與拜登都會遏阻中國，中國經濟難脫困境，台灣竟還有人要自投羅網，接受被併吞的「一個中國」！

（作者為資深新聞工作者）

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