自由廣場》訪視員點出 居家托育管理問題

◎ 雅惠

近期保母虐童案，批評兒盟、社工、雙北市政府的檢討聲沸沸揚揚。然而，居家托育管理輔導這件事，僅提及應對保母管理有責，卻沒人深究居家托育管理的實際狀況。

居家托育納入兒少法已有十年，但至今仍有許多亂象。地下保母、模糊沒人管的陪玩姐姐仍四處可見。更可怕的是，有一定比例的居家托育人員在取得登記證後，因為不願意接受管理輔導、收費基準等管理，就辦理「停止服務」繼續轉入地下，但卻僅只是限期改善的裁處，並不會如未登記保母般被罰緩。

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另一方面，托育管理仍停留在監視器。繼台中市保母審議制度裝有監視器保母加分後，台南市近期也開始租用監視器給保母，花蓮更推出補助計畫。然，如果監視器有用，托嬰中心不會持續傳出各種不當照顧，因為托育是人的服務，靠監控不足以改善托育環境的。

有趣的是，明明托育是全國性業務，在衛福部訂定的居托中心的辦理事項是「居托中心得辦理下列事項…」。雖看似有法規訂定居托中心功能，但卻只流於形式。中心辦理事項為「得」而非「應」，導致中心執行業務沒有依據。撰寫紀錄僅供政府行政處份時的參酌，而非依據。且規定居托中心發現違法事項應通知縣市政府，但卻沒有明確訂定處理時效；導致保母可能已有違規事實，行政處分卻遲遲未有結果。

再則，各縣市政府對於法規解讀不一，以收托人數計算、是否專心托育這些基本規則，每個縣市的認定均有不同，偶有聽聞明明違規，卻因民意代表介入而輕縱的狀況。

而中心功能為輔導管理，既是有管理、通知主管機關違規的功能，便可能會有保母不願被裁罰、轉而投訴縣市政府、找民代的狀況。如果交通裁罰銷單是關說，不當處理保母的違法裁處，更應該被視為是涉及人命的惡劣關說。

請中央負起統一管理居家托育的責任，一個兒虐事件，顯示訪視輔導只在乎時間、次數的要求，而忽略品質（幼兒的照顧方式、生活日常）、訪視內涵，及危機警示。請衛福部統一居家托育的法規及執法吧！

（作者為訪視輔導員）

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