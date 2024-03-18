晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》訪視員點出 居家托育管理問題

2024/03/18 05:30

◎ 雅惠

近期保母虐童案，批評兒盟、社工、雙北市政府的檢討聲沸沸揚揚。然而，居家托育管理輔導這件事，僅提及應對保母管理有責，卻沒人深究居家托育管理的實際狀況。

居家托育納入兒少法已有十年，但至今仍有許多亂象。地下保母、模糊沒人管的陪玩姐姐仍四處可見。更可怕的是，有一定比例的居家托育人員在取得登記證後，因為不願意接受管理輔導、收費基準等管理，就辦理「停止服務」繼續轉入地下，但卻僅只是限期改善的裁處，並不會如未登記保母般被罰緩。

另一方面，托育管理仍停留在監視器。繼台中市保母審議制度裝有監視器保母加分後，台南市近期也開始租用監視器給保母，花蓮更推出補助計畫。然，如果監視器有用，托嬰中心不會持續傳出各種不當照顧，因為托育是人的服務，靠監控不足以改善托育環境的。

有趣的是，明明托育是全國性業務，在衛福部訂定的居托中心的辦理事項是「居托中心得辦理下列事項…」。雖看似有法規訂定居托中心功能，但卻只流於形式。中心辦理事項為「得」而非「應」，導致中心執行業務沒有依據。撰寫紀錄僅供政府行政處份時的參酌，而非依據。且規定居托中心發現違法事項應通知縣市政府，但卻沒有明確訂定處理時效；導致保母可能已有違規事實，行政處分卻遲遲未有結果。

再則，各縣市政府對於法規解讀不一，以收托人數計算、是否專心托育這些基本規則，每個縣市的認定均有不同，偶有聽聞明明違規，卻因民意代表介入而輕縱的狀況。

而中心功能為輔導管理，既是有管理、通知主管機關違規的功能，便可能會有保母不願被裁罰、轉而投訴縣市政府、找民代的狀況。如果交通裁罰銷單是關說，不當處理保母的違法裁處，更應該被視為是涉及人命的惡劣關說。

請中央負起統一管理居家托育的責任，一個兒虐事件，顯示訪視輔導只在乎時間、次數的要求，而忽略品質（幼兒的照顧方式、生活日常）、訪視內涵，及危機警示。請衛福部統一居家托育的法規及執法吧！

（作者為訪視輔導員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書