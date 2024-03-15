自由廣場》中國抖音的幾點觀察

◎ 茗言

中國短影音平台「抖音」的流行事物反映中國普羅大眾文化，近來中國網民瘋狂競相模仿的就是「科目三」舞蹈，觀其內容，本質空洞外，毫無藝術性可言，全球只有中國對此狂熱並如病毒般擴散，這種盲目跟風，在各國實屬罕見。

抖音充斥著中國各地為數眾多「冒牌」的周杰倫、伍佰及眾多港星，並以此為賣點，毫無忌諱的模仿並上傳影片，只為博取眼球、賺取流量。中國有根深柢固鼓勵詐欺的文化，不難想像充斥著劣質以假亂真商品的淘寶，在中國竟能成為電商龍頭。

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更令人瞠目結舌的是抖音上有許多將豪華車種「老款改新款」的影片，鼓勵低價購入舊款豪華車，再經由店家的鬼斧神工，驕傲地將車輛內外翻新為新款豪華車，竭盡阿Ｑ之能事，此種中國式的創新是建立在「侵權與仿冒」之上的「面子工程」。

回到抖音平台的管制政策，影片能否上架必先經過先政治性審查，排除具政治敏感性的影片。而上架的影片則留言一片和諧，因有極其「嚴格的言論審查」，動輒即「違反社群自律公約」而遭系統自動刪除，欲如實評論的人，往往得絞盡腦汁用盡各種諧音、藏頭、中英文交疊等技術性方式，才能成功留言，對言論與表意自由設下諸多限制，抖音又豈有言論自由？

（作者是台北市民，法學碩士）

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